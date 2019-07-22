Новый "Король Лев" бьет рекорды по сборам во всем мире

Вряд ли кто-то сомневался, что гиперреалистичный ремейк диснеевского анимационного хита 1994 года "Король Лев" получит отличную кассу, однако его успехи уже превосходят все ожидания.

В России и СНГ фильм Джона Фавро в первые дни проката собрал 1 миллиард (!) 58,5 миллиона рублей, с внушительным отрывом взяв лидерство. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Как отмечает THR, старт нового "Короля Льва" вошёл в пятёрку самых кассовых в истории проката нашей страны, а также Австралии, Бразилии, Мексики и Латинской Америки в целом.

А в Северной Америке новая версия сказки за первые три дня заработала 185 миллионов долларов, моментально побив ряд "домашних" рекордов.

Это - лучший старт среди ремейков Disney (предыдущее достижение принадлежит "Красавице и Чудовищу" со 174,7 млн); вообще всей продукции компании, за исключением работ Marvel и Lucasfilm (тут побеждена "Суперсемейка 2" - 182,7 млн); картин с рейтингом PG или мультфильмов (тоже вторая "Суперсемейка"); фильмов, выходивших в июле (вообще всех).

Общая же сумма сборов "Короля Льва" по всему миру в первые дни уже составляет 531 миллион доларов.

Наша рецензия на сенсационный сверхтехнологичный фильм - здесь.

Возвращаемся к нашему прокату. На втором месте идёт предыдущий лидер, находившийся наверху две недели подряд, ещё один представитель Disney - "Человек-паук: Вдали от дома". Фильм Джона Уоттса добавил к своему заработку в России и СНГ 73,1 млн рублей - всего около 1 млрд 240 млн.

Наша рецензия - здесь.

Далее - клюква Люка Бессона "Анна" и её 36,5 млн рублей. Общая касса в РФ и странах СНГ последней ленты французского режиссёра после второй недели проката - 179,5 млн рублей.

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Четвёртое место - у свежевышедшего экспериментального хоррора "Солнцестояние" от автора "Реинкарнации" Ари Астера - 18,9 млн рублей.

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Замыкает пятёрку новая криминальная комедия "Искусство обмана" - 11,5 млн рублей.