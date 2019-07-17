Новой версии одного из главных диснеевских хитов - мультика "Король Лев" 1994 года - повезло: в его сюжет модные тренды внедрить было сложнее (хотя - чего уж там, было бы желание: взять, например, да на Шрама красную кепку напялить). И фильм автора первых двух кинокомиксов о Железном человеке Джона Фавро предлагает исключительно визуальные новшества.

Зато какие! Новую технологию компьютерной анимации Disney с тем же Фавро у руля успел обкатать на "Книге джунглей" три года назад. Тест-драйв проводился в упрощённом режиме - в обновлённой экранизации Киплинга ещё присутствовали пара актёров. Но уже тогда был опробован чудо-формат: вместо "захвата движения" - сверхреалистичная нарисованная фауна, населяющая сверхреалистичное нарисованное пространство. Мультфильм под видом кино. В "Короле Льве" революционный принцип стал абсолютным.

Что касается содержания, сценарные изменения микроскопичны и, похоже, служат раскрытию максимального количества здешних красот. Виртуальные звери бегают по виртуальным джунглям и весело разыгрывают всем с детства знакомую шекспировскую драму. И, казалось бы, кому это всё вообще надо? А главное - зачем?

Ну, во-первых, это красиво. Действительно красиво, порой - до неприличия. Как будто на канале Animal Planet собрали лучший свой материал и волшебным образом смонтировали из него любимую не одним поколением диснеевскую классику. Такой фанатичный гиперреализм даже способен сыграть со зрительским восприятием недобрую шутку: "настоящие" львы, кабаны и сурикаты, сочетая свои естественные повадки с антропоморфным поведением и мимикой, подсознательно нагоняют лёгкой иррациональной жути. И схожесть с "эффектом зловещей долины" только усиливается от того, что никакие они на самом деле, конечно, не "настоящие". Впрочем, это чувство сюрреалистичности в некотором смысле лишь подчёркивает оригинальность новаторского аттракциона.

Во-вторых… собственно, а зачем вам вообще "во-вторых", когда на экране царит такое великолепие, а от одного вида новорожденного львёнка Симбы не меньше половины зала расползётся в кашу из слёз, соплей и слюней вследствие неконтролируемого приступа умиления? Художники не упускают ни единой возможности проэксплуатировать свой могучий графический арсенал, регулярно вбрасывая на экран какую-нибудь особо мимимишную зверушку или невероятно впечатляющий общий план. Что с лихвой окупает исчезновение фантастической мультяшной хореографии в музыкальных номерах - её сюда просто некуда пристроить.

На этом фоне любые обвинения в отсутствии свежести и оригинальности звучат довольно странно. Особенно с учётом глубокой и откровенной вторичности самого мультика. Да и в принципе - уж лучше так, уж лучше почти покадровая, но высококачественная копия с проверенными временем ходами и замечательными песнями (если свыкнуться с русской озвучкой), чем очередное "Сделаем прайд снова великим" (хотя желающие провести параллель всегда найдутся). Вполне достаточно, чтобы очередной поворот замкнутого диснеевского "круга жизни" не обернулся для зрителя, как это частенько в последнее время бывало, виражом колеса невыносимой Сансары.

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