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"Диснея" вечный круг

Рецензии
    17.07.2019, 16:02
Текст:   Дмитрий Сосновский
Disney не остановить - его ауторемейки наводнили мировой прокат и конца-края этому празднику самолюбования не видно: в очередь выстроились ещё несколько картин, ждущих своего шанса удивить чем-нибудь эдаким. "Эдакого" мы уже насмотрелись немало - и скоро ещё насмотримся. Где детскую сказку однополой любовью разнообразят, где главную героиню "перекрасят", где актуальную мораль поверх незамысловатой истории нахлобучат, где про Трампа пошутят. Сплошное веселье, словом.

Новой версии одного из главных диснеевских хитов - мультика "Король Лев" 1994 года - повезло: в его сюжет модные тренды внедрить было сложнее (хотя - чего уж там, было бы желание: взять, например, да на Шрама красную кепку напялить). И фильм автора первых двух кинокомиксов о Железном человеке Джона Фавро предлагает исключительно визуальные новшества.

Зато какие! Новую технологию компьютерной анимации Disney с тем же Фавро у руля успел обкатать на "Книге джунглей" три года назад. Тест-драйв проводился в упрощённом режиме - в обновлённой экранизации Киплинга ещё присутствовали пара актёров. Но уже тогда был опробован чудо-формат: вместо "захвата движения" - сверхреалистичная нарисованная фауна, населяющая сверхреалистичное нарисованное пространство. Мультфильм под видом кино. В "Короле Льве" революционный принцип стал абсолютным.

Что касается содержания, сценарные изменения микроскопичны и, похоже, служат раскрытию максимального количества здешних красот. Виртуальные звери бегают по виртуальным джунглям и весело разыгрывают всем с детства знакомую шекспировскую драму. И, казалось бы, кому это всё вообще надо? А главное - зачем?

Ну, во-первых, это красиво. Действительно красиво, порой - до неприличия. Как будто на канале Animal Planet собрали лучший свой материал и волшебным образом смонтировали из него любимую не одним поколением диснеевскую классику. Такой фанатичный гиперреализм даже способен сыграть со зрительским восприятием недобрую шутку: "настоящие" львы, кабаны и сурикаты, сочетая свои естественные повадки с антропоморфным поведением и мимикой, подсознательно нагоняют лёгкой иррациональной жути. И схожесть с "эффектом зловещей долины" только усиливается от того, что никакие они на самом деле, конечно, не "настоящие". Впрочем, это чувство сюрреалистичности в некотором смысле лишь подчёркивает оригинальность новаторского аттракциона.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Во-вторых… собственно, а зачем вам вообще "во-вторых", когда на экране царит такое великолепие, а от одного вида новорожденного львёнка Симбы не меньше половины зала расползётся в кашу из слёз, соплей и слюней вследствие неконтролируемого приступа умиления? Художники не упускают ни единой возможности проэксплуатировать свой могучий графический арсенал, регулярно вбрасывая на экран какую-нибудь особо мимимишную зверушку или невероятно впечатляющий общий план. Что с лихвой окупает исчезновение фантастической мультяшной хореографии в музыкальных номерах - её сюда просто некуда пристроить.

На этом фоне любые обвинения в отсутствии свежести и оригинальности звучат довольно странно. Особенно с учётом глубокой и откровенной вторичности самого мультика. Да и в принципе - уж лучше так, уж лучше почти покадровая, но высококачественная копия с проверенными временем ходами и замечательными песнями (если свыкнуться с русской озвучкой), чем очередное "Сделаем прайд снова великим" (хотя желающие провести параллель всегда найдутся). Вполне достаточно, чтобы очередной поворот замкнутого диснеевского "круга жизни" не обернулся для зрителя, как это частенько в последнее время бывало, виражом колеса невыносимой Сансары.

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