В ремейке диснеевской "Русалочки" Ариэль будет темнокожей

Как тебе такое, Ханс Кристиан? В игровом ремейке диснеевской "Русалочки" главную героиню Ариэль сыграет темнокожая девушка.

Счастливицей стала 19-летняя исполнительница R'n'B Холли Бэйли (не путайте с заслуженной Женщиной-кошкой), известная (кому-то) по дуэту Chloe x Halle и снявшаяся в нескольких сериалах.

Об очередном триумфе толерантности компания Disney радостно сообщила на своей странице в Twitter.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.

Сама "Русалочка" прокомментировала назначение словами: "Мечты сбываются" и проиллюстрировала новость соответсвующей картинкой.

Мультфильм "Русалочка", один из хитов Disney, вышел в 1989-м. Ранее студия успела "переосмыслить" ряд своих классических анимационных работ, сняв фильмы-ремейки "Пита и его дракона", "Книги джунглей", "Красавицы и Чудовища", "Аладдина", "Дамбо".

На очереди - "Король Лев" (премьера - 18 июля).