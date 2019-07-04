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В ремейке диснеевской "Русалочки" Ариэль будет темнокожей

Новости
    04.07.2019, 10:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Как тебе такое, Ханс Кристиан? В игровом ремейке диснеевской "Русалочки" главную героиню Ариэль сыграет темнокожая девушка.

Счастливицей стала 19-летняя исполнительница R'n'B  Холли Бэйли (не путайте с заслуженной Женщиной-кошкой), известная (кому-то) по дуэту Chloe x Halle и снявшаяся в нескольких сериалах.

Об очередном триумфе толерантности компания Disney радостно сообщила на своей странице в Twitter.

Сама "Русалочка" прокомментировала назначение словами: "Мечты сбываются" и проиллюстрировала новость соответсвующей картинкой.

Мультфильм "Русалочка", один из хитов Disney, вышел в 1989-м. Ранее студия успела "переосмыслить" ряд своих классических анимационных работ, сняв фильмы-ремейки "Пита и его дракона", "Книги джунглей", "Красавицы и Чудовища", "Аладдина""Дамбо".

На очереди - "Король Лев" (премьера - 18 июля).

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