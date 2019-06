Вышел трейлер "Короля Льва" с новой версией песни Элтона Джона

Меньше месяца остаётся до российской премьеры киноремейка культового мультфильма 1994 года "Король Лев".

И компания Disney умело подогревает интерес к масштабному ностальгическому проекту, время от времени выкладывая короткие рекламные видеоролики.

Новый тизер-трейлер фильма, который предложит зрителю гиперреалистичный вариант любимой многими диснеевской сказки, показывает общение Симбы с отцом Муфасой.

Муфасу, как и в оригинальном мультике, озвучил Джеймс Эрл Джонс. Симба говорит голосом Дональда Гловера (рэпер Чайлдиш Гамбино). Вместе с Бейонсе, говорящей за львицу Налу, они поют знаменитый хит сэра Элтона Джона "Can You Feel the Love Tonight?".

Премьера "Короля Льва" в РФ состоится 18 июля.