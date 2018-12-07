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Фото: в Африке запустили тур для фанатов мультфильма "Король Лев"

Новости
    07.12.2018, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В восточноафриканской стране Кении, прославленной анимационной франшизой "Король Лев", организован тур по памятным местам - локациям, знакомым поклонникам мультфильма.

Как пишет The Sun, публикуя убедительную фотоподборку, недешевая экскурсия (порядка тридцати тысяч долларов для семьи из четырех человек) стартует в столице страны Найроби, с парка Giraffe Manor.

Он знаменит тем, что животные то и дело просовывают головы в окна к туристам, требуя подношений. Поместье окружено лесом, в котором бродят дикие бородавочники - "такие же, как Пумба из фильма". В Giraffe Manor гости остаются на ночь.

После тур перемещается в провинцию Лайкипиа, вдохновившую авторов оригинального мультфильма на создание Скалы Гордости (Pride Rock), и увидят настоящую скалу, сотни раз обыгранную в массовой культуре.

Там гости остановятся в отеле Borana Lodge и смогут насладиться прекрасными пейзажами, "в которых обитали персонажи фильма". Например, гиены.

Далее - Самбуру, заповедник со львами, где гости останутся на две ночи, и заповедник Буффало-Спрингс, где путешественники "смогут увидеть звезды, как повзрослевший Симба" и, конечно, буйволов.

Отмечается: гидом выступает Роберт Карр-Хартли, который помогал еще создателям мультфильма, проводя для них экскурсии по Кении.

Ранее студия Disney опубликовала первый тизер ремейка "Короля Льва", который быстро установил рекорд по просмотрам.

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