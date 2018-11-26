Новости

Умер Бернардо Бертолуччи 11:39
Аль Пачино сыграет короля Лира 11:11
В театре рассказали о состоянии 96-летнего Владимира Этуша 10:35
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 25.11.2018
Стала известна последняя воля Николая Караченцова 25.11.2018

Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд

Анимация
    26.11.2018, 11:45
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Тизер-трейлер ремейка "Короля Льва" (The Lion King), одного из самых больших "диснеевских" бестселлеров, установил рекорд по просмотрам в первые сутки после публикации для роликов фильмов Disney.

Как сообщает Variety, за 24 часа тизер с представлением публике обновленного "Короля" посмотрели 224,6 миллиона раз.

Таким образом, видео, выложенное 23 ноября, вышло на второе место "чарта", пристроившись сразу за чемпионом - трейлером "Мстителей: Войны бесконечности", набравшим за сутки 238 миллионов просмотров.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "толерантного" ремейка фильма "Чего хотят женщины"

Режиссер картины - Джон Фавро ("Железный человек", "Книга джунглей"). Сценарий -  Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок", "Поймай меня, если сможешь"). На оригинальной озвучке: Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Чиветель Эджиофор (Шрам), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон),  Эрик Андре (Азизи), Джон Оливер (Зазу), Джон Кани (Рафики).

Российская премьера состоится 18 июля 2019 года - к 25-летию выхода оригинала.

"Король Лев" - 32-й полнометражный мультипликационный фильм студии Диснея, дважды "оскаровский". Его протагонист - львенок Симба, "которому предстоит пройти через предательство и изгнание, найти преданных друзей и свою любовь, а также стать истинным Королем". Впервые фильм был показан 15 июня 1994 года. Далее пережив сиквелы, мидвел и спин-офф. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер и фокусник Рики Джей 25.11.2018
Фото: Сергей Безруков назвал имя новорожденного сына 25.11.2018
СМИ: Юная дочь актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным 25.11.2018
Фото: Кит Харингтон опроверг секс с участницей "Дома-2" 25.11.2018
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
"Собибор" Хабенского выйдет в прокат в США 25.11.2018
Вышел трейлер "толерантного" ремейка фильма "Чего хотят женщины" 24.11.2018
Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом 23.11.2018
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Sony Pictures Classics
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли" 23.11.2018
Вышел трейлер нового "Короля льва" 23.11.2018
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 22.11.2018
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
Названы худшие и лучшие мультфильмы за всю историю Disney 21.11.2018
Вышла первая глава новой экранизации игры Dante's Inferno 21.11.2018
"Безумный Макс" и Beastie Boys: вышел трейлер второго "Лего-фильма" 21.11.2018