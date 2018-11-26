Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд

Тизер-трейлер ремейка "Короля Льва" (The Lion King), одного из самых больших "диснеевских" бестселлеров, установил рекорд по просмотрам в первые сутки после публикации для роликов фильмов Disney.

Как сообщает Variety, за 24 часа тизер с представлением публике обновленного "Короля" посмотрели 224,6 миллиона раз.

Таким образом, видео, выложенное 23 ноября, вышло на второе место "чарта", пристроившись сразу за чемпионом - трейлером "Мстителей: Войны бесконечности", набравшим за сутки 238 миллионов просмотров.

Режиссер картины - Джон Фавро ("Железный человек", "Книга джунглей"). Сценарий - Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок", "Поймай меня, если сможешь"). На оригинальной озвучке: Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Чиветель Эджиофор (Шрам), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон), Эрик Андре (Азизи), Джон Оливер (Зазу), Джон Кани (Рафики).

Российская премьера состоится 18 июля 2019 года - к 25-летию выхода оригинала.

"Король Лев" - 32-й полнометражный мультипликационный фильм студии Диснея, дважды "оскаровский". Его протагонист - львенок Симба, "которому предстоит пройти через предательство и изгнание, найти преданных друзей и свою любовь, а также стать истинным Королем". Впервые фильм был показан 15 июня 1994 года. Далее пережив сиквелы, мидвел и спин-офф.