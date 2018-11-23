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Вышел трейлер нового "Короля льва"

Новости
    23.11.2018, 10:59
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Disney Россия Фото: youtube.com/ Disney Россия
Фото: youtube.com/ Disney Россия

Игры прерий и престолов: постер и дублированный тизер "Короля Льва".

Режиссер, актер и продюсер Джон Фавро ("Железный человек", "Книга джунглей", "Ковбои против пришельцев", грядущий сериал по вселенной "Звездных войн" - "Мандалорец",) был приглашен компанией Disney для переосмысления "Короля Льва", который после выхода в 94-м году окупился десятки раз в прокате, получил сверхкультовый статус и запустил целый ряд проектов вроде мультсериала про "Тимона и Пумбу".

Фото: youtube.com/ Disney•Pixar
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За свежий сценарный взгляд на уже классическую историю отвечает сценарист Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал").

Смелому львенку Симбе предстоит не только узнать, что он истинный король прерий, но и пережить боль утраты от гибели своего отца, познакомиться с новыми друзьями и однажды побороться со своим дядей-цареубийцей за престол.

Джон Фавро придал ремейку трехмерный объем, чтобы природа и герои выглядели более естественными и современными, т.к. это, по задумке авторов, позволит прочувствовать знакомую историю с совершенно иной стороны.

Актерский состав: Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Чиветель Эджиофор (Шрам), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон), Элфри Вудард (Сараби), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Кигэн-Майкл Ки (Камари), Эрик Андре (Азизи), Флоренс Касумба (Шензи), Джон Оливер (Зазу), Джон Кани (Рафики) и т.д.

Премьера в РФ состоится 18 июля 2019 года и приурочена к 25-летию картины.

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