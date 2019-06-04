"Моя жизнь в рамки рейтинга PG-13 не втискивается", - сурово предупредил Элтон Джон воротил Голливуда, смело решивших взяться за перенос на экраны полной всяческих пикантностей и непристойностей биографии коллекционера нелепых очков и любителя абсурдных нарядов. Российский прокатчик не только согласился с точкой зрения мэтра, но и своеобразно развил его мысль. Что самого музыканта совсем не обрадовало: в результате фильм о его бурных похождениях не только получил в РФ предсказуемый рейтинг 18+, но и остался без ряда особенно фривольных сцен .

Насколько обеднел "Рокетмен" после хирургического вмешательства бдительных цензоров, решивших уберечь российскую публику от нескольких минут однополой "клубнички" и живописания процесса употребления запрещённых веществ (как будто в других фильмах мы этого всего никогда на больших экранах не видели), - вопрос дискуссионный, но по авторскому замыслу, инспирированному самим героем, это, определённо, удар нанесло.

Режиссёр "Рокетмена" Декстер Флетчер, после демарша Брайана Сигера доделывавший "Богемскую рапсодию", постную конфетку в красивом фантике, будучи избавленным от диктатуры вегетарианского рейтинга, попытался снять нечто более честное и событийно насыщенное. Это видно даже по доступной в нашей стране локализованной с пристрастием версии. Раз авторы ленты уж взялись за юные годы сэра Элтона всерьёз, сколько из этой песни грубых слов ни выкидывай, для широкой аудитории всё равно получится весьма и весьма вызывающе.

Собственно, и получилось: одна из главных сюжетных линий повествует о сложных отношениях певца с продюсером Джоном Ридом (неожиданное амплуа холёного манерного мерзавца успешно примерил "Робб Старк" Ричард Мэдден), отнюдь не исчерпывавшихся деловым измерением.

Несмотря на подчёркнутое отсутствие стремления сглаживать углы, без сравнений с "Богемской рапсодией" всё равно никак не обойтись. Как и в случае с картиной о Фредди Меркьюри, на центрального персонажа завязан целый пучок других, потенциально - не менее важных сюжетов, часть из которых - хоть и не без смысловых потерь - всё-таки добирается до более-менее логичного завершения, часть - бесследно растворяется в процессе беглого пересказа пышного жизненного пути противоречивой фигуры протагониста.

"Рокетмен" старается быть всем сразу: лирической балладой о поиске любви; печальным рассказом о неизбывной непонятости и одиночестве небожителей; жизнеутверждающим высказыванием о бесценности умения быть собой; трогательной мелодрамой о настоящей мужской дружбе (и нечего тут хихикать!); незамысловатым биографическим фильмом о тернистом пути к успеху; красочным мюзиклом (да, это ещё и мюзикл), ностальгирующим по эпохе; социальной зарисовкой о бесчеловечных традициях воспитания в Англии и психологической драмой о детских травмах; иллюстрированным манифестом в поддержку секс-меньшинств; бескомпромиссной брошюрой об опасности алкоголизма и наркомании - и так далее. В результате, конечно, толком не получается ничего из вышеназванного, а образуется пёстрая смысловая каша, из которой отчётливыми комками выделяются две-три самых очевидных идеи.

Словом, масштабы незаурядной личности и выдающегося музыканта снова оказались слишком велики - не только для рейтинга PG-13, но и для двухчасового хронометража. И попытка объяснения феномена Элтона Джона посредством перечисления в режиме "галопом по Европам" всех поворотных пунктов его судьбы - вместо того, чтобы сосредоточиться на чём-то существенном - были обречены если не на провал, то на относительную неудачу.

Впрочем, есть у "Рокетмена", помимо объявления войны ложной застенчивости и обращения к жанру мюзикла со всеми сопутствующими свистелками и танцульками, качества, заметно отличающие его от "Богемской рапсодии".

В частности - игра исполнителя главной роли. Тэрон Эджертон в "Рокетмене" - человек неслучайный (так что прежде планировавшемуся на эту роль Джастину Тимберлейку слишком горевать не стоит). Тэрон непосредственно пересекался со своим героем ещё на съёмочной площадке второго "Кингсмана", а до этого замечательно исполнил его песню I’m Still Standing в "Зверопое".

Но что самое главное - при всём уважении к имитаторским талантам Рами Малека, которые он с блеском продемонстрировал в картине о группе Queen, Эджертон предлагает зрителю нечто большее, чем максимально приближённая к оригиналу копия. Не слишком на самом деле похожий (что хорошему музыкальному байопику никогда не мешало - вспомним хотя бы "Контроль" с Сэмом Райли) на обладающего довольно специфической внешностью сэра Элтона смазливый парень успевает в сюжетном хаосе дать собственную оригинальную интерпретацию характера эксцентричного эгоцентрика, и делает это с таким остроумием и азартом, что уж тут-то "Оскар" кажется тем более неизбежным. Ну а тот факт, что 29-летний британец вновь показал свои недюжинные вокальные данные, наверняка добавит ему личных очков.

Фредди Меркьюри, увы, никак не мог повлиять на то, во что в итоге превратилась киноверсия его буйной жизни, и поклонникам пришлось довольствоваться снисходительным надзором Брайана Мэя и Роджера Тейлора, давно превративших наследие Queen в ленивую и неповоротливую, но всё ещё более чем производительную дойную корову. В случае с экранной биографией всё ещё, слава Богу, здравствующего Командора ордена Британской империи, личный контроль оказал некоторое благотворное действие. Но всё ещё недостаточное для полного избавления от малопривлекательных родовых черт, присущих амбициозным проектам Флетчера.

3.5