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Юрий Лоза одобрил удаление гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне

Новости
    03.06.2019, 13:22
Текст:   Олег Усков

Российский музыкант и аналитик в сфере самого широкого спектра вопросов Юрий Лоза одобрительно отнесся к тому факту, что байопик о сэре Элтоне Джоне "Рокетмен" выходит в отечественный прокат с удалением ряда сомнительных сцен наркомано-содомической направленности

Как пояснил в своем Facebook сегодня Юрий Эдуардович, ему несколько раз уже звонили по поводу возмущения Элтона Джона сокращением фильма. При этом журналисты доложили музыканту, что "из картины был удалены: натуралистичный гомосексуальный половой акт и сцены употребления тяжелых наркотиков". В то время как всё, что связано с музыкой и творчеством, оставлено в неприкосновенности.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Известно: самого героя картины данное решение российской стороны расстроило. Поскольку "лишило аудиторию возможности посмотреть фильм, каким он был задуман".

"Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке", - написал в своем Twitter сэр Элтон Джон.

Лоза на это замечает: "Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, ведь он должен осознавать, что в каждой стране своя мораль". И, например, в России, слава Богу, "пока еще секс между двумя мужчинами не считается нормой, а значит, и его демонстрация не приветствуется". Это же касается наркотиков с которыми у нас "тоже пока еще на официальном уровне воюют, даже с легкими".

Но если сэр Джон все-таки принципиален и на своей позиции твердо настаивает, то не нужно конфликтовать с российскими деятелям культуры на этой почве. Ведь есть компромиссный выход: коли для сэра Джона все эти сцены так уж важны, "надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий показывать это кино в строго определённых местах - например, в тех же гей-клубах", - считает Лоза. А вот из широкого проката ее нужно "убрать напрочь, как это сделали, скажем, в Китае".

"Думаю, таким образом можно убить двух зайцев - и пойти навстречу звезде, и не дразнить уважающую традиции российскую общественность", - подытоживает эксперт.

"Да, как вообще мог оказаться порнофильм в широком прокате?" - солидарно с ним недоумевают комментаторы.

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