Из фильма об Элтоне Джоне в РФ убрали сцены гомосексуализма и наркомании

Из биографического фильма о британском певце Элтоне Джоне "Рокетмен" перед демонстрацией в российских кинотеатрах убрали несколько сцен гомосексуального содержания, а также эпизоды, демонстрирующие употребление наркотиков.
Отмечается, что они были вырезаны во избежание правовых проблем.
"Нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации", - приводит РИА Новости сообщение представителя компании "Централ Партнершип".
Как сообщили в компании, решение было принято непосредственно прокатчиком.
Указаний на этот счёт от министерства культуры РФ не поступало. Это подтвердили как в ЦП, так и в ведомстве.
"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты", - подчеркнули в пресс-службе прокатчика.
Российская торжественная премьера ленты о знаменитом артисте, впервые показанной на Каннском кинофестивале, состоялась вчера в столичном кинотеатре "Октябрь". В прокат фильм выйдет 6 июня.