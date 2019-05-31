Новости

Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера 14:05
Сериал "Чернобыль" напомнил Стивену Кингу о Дональде Трампе 11:26
Завершены съемки сериала "Ведьмак" по Анджею Сапковскому 11:04
Киркоров прокомментировал сообщения о "тайной дочери" Сергея Лазарева 10:42
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 30.05.2019

Из фильма об Элтоне Джоне в РФ убрали сцены гомосексуализма и наркомании

Новости
    31.05.2019, 13:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Из биографического фильма о британском певце Элтоне Джоне "Рокетмен" перед демонстрацией в российских кинотеатрах убрали несколько сцен гомосексуального содержания, а также эпизоды, демонстрирующие употребление наркотиков.

Отмечается, что они были вырезаны во избежание правовых проблем.

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу "Голос. Дети"

"Нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации", - приводит РИА Новости сообщение представителя компании "Централ Партнершип".

Как сообщили в компании, решение было принято непосредственно прокатчиком.

Указаний на этот счёт от министерства культуры РФ не поступало. Это подтвердили как в ЦП, так и в ведомстве.

"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты", - подчеркнули в пресс-службе прокатчика.

Российская торжественная премьера ленты о знаменитом артисте, впервые показанной на Каннском кинофестивале, состоялась вчера в столичном кинотеатре "Октябрь". В прокат фильм выйдет 6 июня.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 30.05.2019
В Москве бесплатно покажут семь знаковых советских фильмов 70-х 30.05.2019
Умер кот, сыгравший в "Кладбище домашних животных" 30.05.2019
Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?" 30.05.2019
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com/ Andreas Gabalier
Видео: Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя 30.05.2019
Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в "Крестном отце" 29.05.2019
Создателей "Игры престолов" потребовали выгнать из "Звездных войн" 29.05.2019
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу "Голос. Дети" 10:17
Актеры Александр Ширвиндт и Андрей Мягков награждены орденами 30.05.2019
Павла Лунгина выписали из больницы 30.05.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
У сериала "Патрик Мелроуз" внезапно может появиться второй сезон 30.05.2019
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов" 30.05.2019
Софи Тернер навсегда простилась с Сансой Старк и миром "Игры престолов" 30.05.2019