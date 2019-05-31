Из фильма об Элтоне Джоне в РФ убрали сцены гомосексуализма и наркомании

Из биографического фильма о британском певце Элтоне Джоне "Рокетмен" перед демонстрацией в российских кинотеатрах убрали несколько сцен гомосексуального содержания, а также эпизоды, демонстрирующие употребление наркотиков.

Отмечается, что они были вырезаны во избежание правовых проблем.

"Нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации", - приводит РИА Новости сообщение представителя компании "Централ Партнершип".

Как сообщили в компании, решение было принято непосредственно прокатчиком.

Указаний на этот счёт от министерства культуры РФ не поступало. Это подтвердили как в ЦП, так и в ведомстве.

"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты", - подчеркнули в пресс-службе прокатчика.

Российская торжественная премьера ленты о знаменитом артисте, впервые показанной на Каннском кинофестивале, состоялась вчера в столичном кинотеатре "Октябрь". В прокат фильм выйдет 6 июня.