Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе

Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Студия Disney опубликовала новый тизер грядущего ремейка культового мультика "Король лев".
В тридцатисекундном ролике слышно львицу Налу, которая говорит в новом фильме голосом певицы Бейонсе.
Симбу, напомним, озвучил Дональд Гловер, он же рэпер Чайлдиш Гамбино.
Пумбу - Сет Роген, Тимона - Билли Айкнер, Зазу - Джон Оливер, Азизи - Эрик Андре, Рафики - Джон Кани.
Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинале, сделал это ещё раз.
Трейлер, моментально побивший рекорд по просмотрам, можно посмотреть здесь.
Премьера в РФ - 18 июля.