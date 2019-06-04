Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе

Студия Disney опубликовала новый тизер грядущего ремейка культового мультика "Король лев".

В тридцатисекундном ролике слышно львицу Налу, которая говорит в новом фильме голосом певицы Бейонсе.

Симбу, напомним, озвучил Дональд Гловер, он же рэпер Чайлдиш Гамбино.

Пумбу - Сет Роген, Тимона - Билли Айкнер, Зазу - Джон Оливер, Азизи - Эрик Андре, Рафики - Джон Кани.

Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинале, сделал это ещё раз.

Трейлер, моментально побивший рекорд по просмотрам, можно посмотреть здесь.

Премьера в РФ - 18 июля.