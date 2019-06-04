Новости

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
Вышел первый тизер сериала Гильермо дель Торо "Карнивал Роу" 15:43
Фото: в сериале "Чернобыль" нашли грубый ляп "из будущего" 15:26

Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе

Новости
    04.06.2019, 19:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios

Студия Disney опубликовала новый тизер грядущего ремейка культового мультика "Король лев".

Фото: youtube.com/ Pixar
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar

В тридцатисекундном ролике слышно львицу Налу, которая говорит в новом фильме голосом певицы Бейонсе.

Симбу, напомним, озвучил Дональд Гловер, он же рэпер Чайлдиш Гамбино.

Пумбу - Сет Роген, Тимона - Билли Айкнер, Зазу - Джон Оливер, Азизи - Эрик Андре, Рафики - Джон Кани.

Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Муфасу в оригинале, сделал это ещё раз.

Трейлер, моментально побивший рекорд по просмотрам, можно посмотреть здесь.

Премьера в РФ - 18 июля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером 15:07
Создатели "Мстителей" снимут сериал по игре Magic: The Gathering 14:54
Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров 14:38
Вышел трейлер фильма Мартина Скорсезе о Бобе Дилане 12:27
⧣ США
Фото: youtube.com/ GameofThrones
У приквела "Игры престолов" появилось новое название 03.06.2019
Умер бандит Фрэнк Лукас, которого Дензел Вашингтон сыграл в "Гангстере" 03.06.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер фильма "Форд против Феррари" с Бэйлом и Дэймоном 03.06.2019
Вышел трейлер нового сериала Бориса Хлебникова 01.06.2019
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar 01.06.2019
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
"Тайная жизнь домашних животных 2" вышла в лидеры проката России 03.06.2019
Кхал Бонифаций и Его Котейшество: новые карикатуры на "Игру престолов" 29.05.2019
В новой серии "Простоквашина" Шарик гипнотизирует Печкина 27.05.2019