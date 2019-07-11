На дворе 1987 год. Молодая наркоманка Аня (Саша Лусс) живет с гоповатым МЧ Петей (тоже Саша, только Петров). Живут бедно: на старательно заржавевшей кухне площадью с маленький лофт стоят микроволновка, хлебопечка, а на столе пылится жалкий советский лэптоп. После неудачной попытки Ани и ее друзей ограбить первый советский банкомат к ней приходит КГБшник Alexey (типично русской внешности парень Люк Эванс) и на английском делает ей предложение, от которого она не может отказаться. Так она становится Анной - французской моделью русского происхождения, а на деле - элитным агентом самой секретной структуры СССР.

У Люка Бессона есть странное пристрастие - называть свои фильмы именами их героев: "Никита", "Леон", "Жанна д’Арк", "Люси", "Анна". Даже кличке собаки место нашлось ("Малавита"). Странно, что в этом списке не появилось имени "Люк". Или можно даже проще - "Бессон". Это был бы байопик про афериста, который, некогда сняв несколько хороших фильмов и написав другим пару неплохих сценариев (почти все до "Пятого элемента" и "Такси" включительно), решил, что теперь можно не париться и дурить зрителя, выдавая проходные идеи за нечто выдающееся. Ну и иногда для прикрытия создавая нечто более-менее вменяемое (серия про Артура и минипутов, например). Главным героем был бы обиженный зритель, который подал в суд на нахального мошенника, требуя вернуть деньги за просмотр фильма "Анна". Поскольку тут талантливый аферист совсем обнаглел.

Очень забавно, что после выхода более-менее (смотря с чем сравнивать) аккуратного в отражении российских реалий "Курска", спродюсированного Бессоном же, на наши экраны выходит такая откровенная клюква, как "Анна". Даже не развесистая, потому что она не висит. Она обволакивает, опутывает зрителя в процессе просмотра удушающими лозами, не давая даже просмеяться - настолько ей важно, чтобы ее воспринимали всерьез. На голубом глазу фильм выводит на экран стройным парадом советский "Кофе Хауз” в центре Москвы, плакаты с надписью "СССР", soldierz с нагламуренными АК-47 возле Лубянки и портреты Ленина и Троцкого в кабинете главы отдела КГБ. Даже обязательный Gulag времен конца 90-х (именно так) присутствует, в нашем переводе аккуратно названный абстрактной "Сибирью".

Но черт с ней, с клюквой. Хотя и симптоматично, что в конце 2010-х тренд на нее вновь возрождается - при желании "Анну" можно было бы трактовать как идейное продолжение "Красного воробья" (в одном из кадров даже появляется КГБшник, лицом недвусмысленно похожий на Путина). Удивляет абсолютная, совершенно наплевательская небрежность, с которой Люк Бессон вываливает на зрителя свои сценарные потуги. Простите, но когда опытный агент советской разведки не замечает перед собой камеру, торчащую из-под одежды человека, с которым тот разговаривает - складывается ощущение, что фильм написал, снял и распилил Александр Курицын-Невский.

И можно подумать, что смотреть весь этот кошмар рационалиста можно ради ураганного боевика, который был показан в трейлере. Увы, но нет - в нем показана почти вся (!) первая из, кажется, двух (!!) сцен с каким-никаким экшном, если не считать очень унылую автомобильную погоню в начале. И (!!!) - это лучшая часть фильма, длиной в четыре-пять минут реального времени. Двухчасового фильма от человека, снявшего, например, "Никиту", неуклюжей попыткой повторить успех которой "Анна" и является.

Тут есть важный момент, связанный с тем, что до этого таких претензий к Люку Бессону предъявлять не хотелось. Та же "Заложница”, будучи редкостной бредятиной в плане реалистичности и обычной человеческой логики, очень эффектно выглядит и не просто так породила моду на пожилых актеров, внезапно предстающих в амплуа крутых костоломов. Но там была харизма Лиама Нисона, помноженная на брутальность действа.

Здесь оскароносная Хелен Миррен в роли агента Olga зачем-то изображает русский акцент, говоря по-английски, подкуривает сигареты от зажигалки в форме гранаты Ф-1 и цитирует Достоевского. А старательные Киллиан Мёрфи и Люк Эванс делают лицо уточкой и пыжатся, разыгрывая драму про шпионские игры и тяжелую судьбу простой девчонки Ани, которая просто хотела быть свободной, а стала крутой киллершей, и теперь сперва спит с мужиками, а затем их убивает.

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