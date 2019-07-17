Компания молодых американцев, студентов-антропологов, отправляется в шведскую глушь, чтобы приобщиться к празднеству солнцестояния, которое устраивает община язычников. Ничто, совсем-совсем ничто не предвещает беды. Ну, разве что у одного парня и его девушки напряженка в отношениях: она перенесла тяжелейшую утрату и все никак не может с этим справиться, а он не то чтоб сильно в нее влюблен, но и бросить совесть не позволяет. Точнее, не совесть даже, а малодушие - чувств там, честно говоря, никаких нет, сплошная натянутость. Нездоровая, короче, ситуация.

Также в составе путешественников - балбес-тусовщик, любознательный негр, пишущий диссертацию, и выросший в той общине швед. На месте они встречают еще одну пару иностранцев - из Лондона. Язычники принимают гостей радушно, угощают всякими галлюциногенными натурпродуктами. Солнышко светит не переставая - как будто и не заходит. Благодать, казалось бы. Но все же понимают, что ничего хорошего подобная завязка не сулит. И верно: вскоре количество пришлых начинает неуклонно сокращаться.

"Солнцестояние" - второй фильм Ари Астера, своей дебютной полнометражкой "Реинкарнация" взбудораживший как критиков, так и простых ценителей хорроров. Между собой эти фильмы во многом похожи: оба о неизлечимых страхах, о семейных ценностях, о культах, о тщетных усилиях постичь непостигаемое. Сам Астер утверждает, что это ненарочно - мол, сам удивился, когда в процессе вдруг прозрел: ого, да я ж опять то же самое снимаю! Однако различий, притом кардинальных - также достаточно.

Начнем с того, что "Солнцестояние" напрочь лишено мистики. Она как бы подразумевается, но явно не присутствует. По крайней мере, неопровержимых доказательств тому, что объект веры сектантов действительно существует, нет. Да и чему они там конкретно поклоняются, неизвестно. Чему-то солярному, вестимо. Кроме того, "Солнцестояние" прозрачно, словно горное озеро, то есть никакими внезапными поворотами сюжета удивить не может. Вы сразу наперед знаете, чем все закончится, знаете, что все или почти все погибнут. Они должны погибнуть - в этом вся суть. Они не цельные персонажи, а так, расходный материал. Но их неспроста сделали по сценарию антропологами: сталкиваясь с жуткими, пугающими вещами, они не разбегаются тотчас именно потому, что эти вещи для них - предмет изучения.

С другой стороны, как было замечено, одна из тем фильма - тщетные усилия постичь непостигаемое. Методика американских антропологов исследования чужой культуры симптоматично поверхностна и недалеко ушла от тех вопросов, что задавал недалекий царь заморскому послу в известном произведении Леонида Филатова: "Как у вас там ходють бабы, в панталонах али без?". Потому-то им и предопределена участь стать жертвами в типичном фолк-хорроре. Но "Солнцестояние" - больше, чем фолк-хоррор, настоящие главные герои здесь другие.

Для упомянутой девушки ее приключения и трансформации - архетипическое сказочное превращение в принцессу. Она движется от тьмы к свету, от прозябания в темнице бесперспективной связи с подленьким мерзавцем (сущность ее бойфренда далее раскрывается во всей красе) к принятию себя, освобождению и кое-чему еще. Другой главный герой - это сама община солнцепоклонников. Он здесь прописан детальнее всего. Ари Астер до мелочей продумывает устройство замкнутого изолированного общества: их обряды и ритуалы, традиции, архитектуру жилищ и культовых строений, различные бытовые вопросы, систему управления и так далее, и так далее. Все это основано на одной священной книге, которая пишется - это важно - посредством сознания, не замутненного разумом. Автоматическое письмо как оно есть, положенное в основу повседневной жизнедеятельности, дополнительно подкрепленную употреблением психоактивных веществ, - воплощение голубой мечты сюрреалиста.

Соответственно, из взаимодействия главных героев поверх шаблонного хоррора - пусть и невероятно красивого, созерцательного, беспрецедентно светлого, завораживающе психоделичного и старательно шокирующего - создается новая драматургическая конструкция, очертаниями неожиданно очень похожая на романтическую комедию. Серьезно, как минимум одна умышленная шутка тут точно есть, да и некоторые особенно выдающиеся по градусу безумия сцены вполне способны вызвать неконтролируемый смех. Но что самое странное - с определенного ракурса "Солнцестояние" действительно укладывается в стандартную схему: девушка увлечена козлом, а влюбленный в нее персонаж, который видит в ней прежде всего прекрасного человека и искренне старается во всем поддерживать, в конце концов добивается ее расположения (см. "Я худею", например). И в финале, конечно же, побеждает любовь.

4.5