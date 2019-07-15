Новости

К черепашкам-ниндзя присоединится черепашка-ниндзя-женщина 11:20
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса 10:15
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 14.07.2019

Новый "Человек-паук" вторую неделю возглавляет российский прокат

Новости
    15.07.2019, 11:00
Текст:   Олег Усков

Лидер прошлой недели, кинокомикс Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома" вторую неделю возглавляет прокат России и стран СНГ, собрав еще 228 миллионов рублей и доведя свою общую кассу, таким образом, до более чем миллиарда.

Об этом сообщает специализированный портал kinobusiness.com. Подчеркивая, что пока данные - предварительные.

Наша рецензия.

"Клюквенный" боевик Люка Бессона "а-ля рюс" "Анна", с Сашей Лусс в главной роли и Александром Петровым - фоном, дебютировал на второй строчке турнирной таблицы со 100 миллионами сборов за дебютный уикенд.

Наша рецензия.

Четвертая "История игрушек" продолжает держать удар - третье место, еще 30,5 миллиона рублей за неделю и почти полмиллиарда - за четыре.

Наша рецензия.

Еще один, наряду с "Анной", дебютант минувшей недели - боевик Майкла Дауса "Али, рули!", взявший на старте 29,5 миллиона, - четвертое место.

Наша рецензия.

И, наконец, замыкающий пятерку лидеров хоррор "Проклятие Аннабель 3", ранее царивший на вершине, - 20,5 миллиона рублей за уик-энд и общие сборы за три недели проката в 328,4 миллиона.

Наша рецензия.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак 14.07.2019
Андрей Разин уточнил диагноз Юры Шатунова 14.07.2019
Названа дата премьеры второго сезона "Охотника за разумом" Финчера 13.07.2019
Телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных "Миротворца" 13.07.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи 12.07.2019
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 11.07.2019
Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 11.07.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12.07.2019
"Одна мобила, одна могила": Джигурда озвучил злодея в индийском боевике 11.07.2019
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 10.07.2019
⧣ комедия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сергей Безруков сыграет в приквеле "12 стульев", но не Остапа Бендера 12.07.2019
Умер актер Майкл Слеггс 11.07.2019
Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов" 10.07.2019