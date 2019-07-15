Новый "Человек-паук" вторую неделю возглавляет российский прокат

Лидер прошлой недели, кинокомикс Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома" вторую неделю возглавляет прокат России и стран СНГ, собрав еще 228 миллионов рублей и доведя свою общую кассу, таким образом, до более чем миллиарда.

Об этом сообщает специализированный портал kinobusiness.com. Подчеркивая, что пока данные - предварительные.

Наша рецензия.

"Клюквенный" боевик Люка Бессона "а-ля рюс" "Анна", с Сашей Лусс в главной роли и Александром Петровым - фоном, дебютировал на второй строчке турнирной таблицы со 100 миллионами сборов за дебютный уикенд.

Наша рецензия.

Четвертая "История игрушек" продолжает держать удар - третье место, еще 30,5 миллиона рублей за неделю и почти полмиллиарда - за четыре.

Наша рецензия.

Еще один, наряду с "Анной", дебютант минувшей недели - боевик Майкла Дауса "Али, рули!", взявший на старте 29,5 миллиона, - четвертое место.

Наша рецензия.

И, наконец, замыкающий пятерку лидеров хоррор "Проклятие Аннабель 3", ранее царивший на вершине, - 20,5 миллиона рублей за уик-энд и общие сборы за три недели проката в 328,4 миллиона.

Наша рецензия.