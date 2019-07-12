Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России

В последнее время на экраны, как большие, так и малые, обрушился настоящий шквал новой продукции, так или иначе связанной с СССР и Россией. Практически неизменно вызывающей резонанс и где-то - смехотворной.

Не будем далеко ходить: вспомним самый высоко оцененный телесериал в истории индустрии "Чернобыль", третий сезон "лампового" ретро-хоррора "Очень странные дела" и костюмированных "Последних царей" с этим их мавзолеем Ленина.

Именитый французский режиссер, сценарист и один из ведущих (до недавних пор) европейских кинопродюсеров Люк Бессон объяснил очередной девятый вал интереса Голливуда к нашей стране просто.

"Тема - настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше", - прикинул кинематографист в интервью "РБК-стиль".

Далее перечислил самое "вкусное": "Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин - сколько ярких образов". "А ведь я назвал далеко не все", - восхитился объемами Бессон.

Заверив, что у него есть "одна интересная идея" в этом направлении. То есть вновь связанная с Россией. Но не стал углубляться в подробности.

Наша рецензия на "Анну", последний на сегодня фильм Бессона, - здесь.