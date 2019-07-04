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В сериале Netflix о правлении Николая II нашли Мавзолей Ленина

Новости
    04.07.2019, 16:22
Текст:   Олег Усков

В только что вышедшем сериале сервиса Netflix "Последние цари", заявленном как документально-художественный и рассказывающем о правлении династии Романовых, российские зрители тут же, с порога, нашли ряд грубых фактологических ошибок. 

Тем приблизив "Царей", по степени "исторической достоверности", к самому рейтинговому сериалу в истории индустрии - резонансной продукции канала HBO "Чернобыль"

В частности, уже в первой серии, действие которой происходит в 1894 году, в кадре шоу оказалась петербургская соборная мечеть, построенная в 1920 году, то есть после смерти Николая II (17 июля 1918-го).

Более того - во второй серии (Москва, 1905 год) публика имеет возможность насладиться зрелищем стоящего на Красной площади Мавзолея вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. Построенного через четверть века - в 1930-м. По центру кадра. Совсем как знаменитый "игропрестольный" стаканчик.

Причем Кремль не белый, а уже красный.

"Это тем, кого в "Чернобыле", видите ли, стеклопакеты смутили", - глумятся в соцсетях.

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