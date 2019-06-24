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Вышел трейлер сериала Netflix о семье Романовых "Последние цари"

Новости
    24.06.2019, 15:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Official Trailers Фото: youtube.com/ Official Trailers
Фото: youtube.com/ Official Trailers

Местами нарядно, угрюменько, надрывно, с пробежкой по памятным из учебника истории вехам и неубедительным Распутиным - таким предстал перед аудиторией трейлер сериала Netflix "Последние цари" (The Last Czars).  

Полутораминутный ролик опубликован на YouTube.

"Когда в начале ХХ века Россию начинают накрывать социальные потрясения, царь Николай II пытается сопротивляться переменам, тем вызвав революцию, положившую конец династии", - сжато информирует синопсис шоу. Обещающего острый сюжет и заходы в документалистику, а не просто костюмированную развлекалочку .

Потрудились: Бен Картрайт ("Шерлок Холмс", "Улица коронации", "Чисто английское убийство"), Сюзанна Херберт ("Нулевой пациент", "Побег из нацистского лагеря смерти"), Оливер Димсдейл ("Гранчестер", "Аббатство Даунтон"), Дункан Поу ("Черное зеркало", "Изгой-один: Звездные войны").

Релиз первого сезона на шесть эпизодов - 3 июля.

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