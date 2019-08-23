Новости

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину 15:15
Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул 15:13
Титулованный бодибилдер умер в свой день рождения 15:07
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке 15:02
В постпредстве России раскритиковали фальсификацию истории в Европе 14:59
Новым пресс-секретарем правительства Беларуси назначена Александра Исаева 14:57
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью 14:53
В Югре нашли тело второго пропавшего на рыбалке подростка 14:51
"Очень люблю": Константин Богомолов назвал Ксению Собчак будущей женой 14:50
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии 14:48
Челябинке провели экстренное кесарево сечение в Турции 14:40
Число погибших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11 14:36
Подъем упавшего в вологодскую реку вертолета показали на видео 14:26
Зеленский надеется на скорый обмен с Россией удерживаемыми лицами 14:16
Додон принял участие в торжествах по случаю освобождения страны от фашистов 14:16
В Калужской области провели спецоперацию против сторонников ИГИЛ 14:12
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда 14:07
В Югре нашли тело одного из пропавших на рыбалке подростков 14:04
Победители командной инженерной олимпиады получат по 100 баллов на ЕГЭ 14:02
Вышел японский трейлер "Т-34" 13:55
У жителей Башкирии под видом игры на бирже похитили 50 млн рублей 13:54
Почему севший в поле А321 не станет экспонатом музея 13:36
Любовные письма Шостаковича к балерине ушли с молотка за 1,1 млн рублей 13:32
Британская The Guardian признала российский статус Крыма 13:31
УАЗ представил новые версии "Профи" 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 14:16
Рубрика: В мире

Додон принял участие в торжествах по случаю освобождения страны от фашистов

Текст: Сергей Новиков

Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения столицы Гагаузской автономии от фашистов, несмотря на то, что правительство республики во главе с премьером Майей Санду объявило этот день траурным, назвав его "днем памяти жертв тоталитарных режимов".

В ходе торжеств в городе Комрат Додон заявил, что большинство жителей Молдавии не поддерживают объявленный правительством в этот день траур.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией основывалось на разведке

"75 лет назад 20 августа началась очень важная Ясско-Кишиневская операция, которая завершилась освобождением Молдавии. Для подавляющего большинства граждан Молдовы эти события являются важными. Да, пытаются интерпретировать - у кого-то траур. Люди бывают разные, но большинство уверены в том, что мы наследники победителей", - приводит слова Додона ТАСС.

Сообщается, что памятный митинг и церемония возложения цветов прошли у памятника воинам-освободителям.

В торжественных мероприятиях также приняли участие ряд членов молдавского парламента, а также руководство автономии.

Напомним, что по инициативе нового премьер-министра Молдавии Майи Санду от проевропейской Партии деятельности и солидарности 23 августа в стране было объявлено днем памяти жертв тоталитарных режимов. Премьер тогда указала, что в этот день был подписан пакт Молотова - Риббентропа, согласно которому территория современной Молдавии перешла от Румынии к СССР. В этой связи Санду распорядилась приспустить государственные флаги и объявить минуту молчания.

Президент Молдавии Додон, напротив, анонсировал на 24 августа масштабные мероприятия, по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма. В Кишинев был приглашен министр обороны России Сергей Шойгу, а также депутаты российского парламента.

В мире экс-СССР Молдавия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
ГСС: Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8