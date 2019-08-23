Додон принял участие в торжествах по случаю освобождения страны от фашистов

Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения столицы Гагаузской автономии от фашистов, несмотря на то, что правительство республики во главе с премьером Майей Санду объявило этот день траурным, назвав его "днем памяти жертв тоталитарных режимов".

В ходе торжеств в городе Комрат Додон заявил, что большинство жителей Молдавии не поддерживают объявленный правительством в этот день траур.

"75 лет назад 20 августа началась очень важная Ясско-Кишиневская операция, которая завершилась освобождением Молдавии. Для подавляющего большинства граждан Молдовы эти события являются важными. Да, пытаются интерпретировать - у кого-то траур. Люди бывают разные, но большинство уверены в том, что мы наследники победителей", - приводит слова Додона ТАСС.

Сообщается, что памятный митинг и церемония возложения цветов прошли у памятника воинам-освободителям.

В торжественных мероприятиях также приняли участие ряд членов молдавского парламента, а также руководство автономии.

Напомним, что по инициативе нового премьер-министра Молдавии Майи Санду от проевропейской Партии деятельности и солидарности 23 августа в стране было объявлено днем памяти жертв тоталитарных режимов. Премьер тогда указала, что в этот день был подписан пакт Молотова - Риббентропа, согласно которому территория современной Молдавии перешла от Румынии к СССР. В этой связи Санду распорядилась приспустить государственные флаги и объявить минуту молчания.

Президент Молдавии Додон, напротив, анонсировал на 24 августа масштабные мероприятия, по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма. В Кишинев был приглашен министр обороны России Сергей Шойгу, а также депутаты российского парламента.