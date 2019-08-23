Экс-футболисту "Спартака" Василию Кулькову диагностировали рак

Бывшему футболисту московского "Спартака", а ныне тренеру академии "красно-белых" Василию Кулькову диагностировали онкологическое заболевание - плоскоклеточный рак пищевода. Об этом сообщает фанатское движение "Фратрия" со ссылкой на родственников спортсмена.

По информации болельщиков, о диагнозе 53-летнего Кулькова стало известно около месяца назад. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

"От имени многомиллионной армии спартаковских болельщиков мы желаем Василию Сергеевичу скорейшей поправки и возвращения в строй!" - говорится в сообщении.

Кульков выступал за "Спартак" в 1989-1991 и 1995-1997 годах. В его составе стал чемпионом СССР в сезоне-1989. На клубном уровне также играл за санкт-петербургский "Зенит", самарские "Крылья Советов", английский "Миллуолл", португальские "Бенфику", "Порту", "Алверку". Кульков - обладатель Кубка России в составе "Зенита", двукратный чемпион Португалии, обладатель Кубка и Суперкубка Португалии. Защищал цвета сразу трех сборных - СССР (20 матчей), СНГ (1) и России (21), за которую забил 5 мячей.

Кульков завершил спортивную карьеру в начале 2000-х и перешел на тренерскую работу. Входил в тренерские штабы московского "Локомотива", томской "Томи", подмосковных "Химок", португальского "Маритиму". В "Спартаке" помимо академии работал тренером в молодежной команде.