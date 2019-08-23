Эксперт: Угрозы массовых заболеваний на юге России из-за комаров нет

На юге России нет массовых случаев инфекционных заболеваний из-за комаров и нет угрозы для населения, считает советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

"Комары будут распространяться, но страшной угрозы я не вижу пока. Массовой заболеваемости пока нет, в прежние годы бывало больше", - цитирует эксперта РИА Новости. Однако он признал наличие единичных случаев заболеваний и отметил, что с насекомыми необходимо бороться.

Многое, по мнению эксперта, зависит от уборки мусора и улучшения экологии.

Ранее газета "Известия" сообщила, что россиянам угрожают смертельные болезни, которые распространяются из-за появления тропических комаров на юге России. Ссылаясь на исследование ученых Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова , проведенное совместно со специалистами Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова, издание указало, что насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии переносят вирусы лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Причем, комары - переносчики этих болезней получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.