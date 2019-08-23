"Галс-Девелопмент" начала строительство новой очереди бизнес-квартала "Невская Ратуша"

Компания "Галс-Девелопмент" (АО "М" - акционерное общество, входящее в Группу) объявляет о начале строительства второй очереди проекта - административного общественно-делового комплекса с подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Дегтярный переулок д.7, литера А. Разрешение на строительство выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы г. Санкт-Петербурга. Проект включает в себя пять офисных корпусов класса "А" высотой 9-11 этажей, гостиницу на 200 номеров и двухэтажную подземную автостоянку на 1389 машиномест. Строительство будет осуществляться в три этапа. Общая площадь возводимых объектов составит 164 тыс. кв. метров.

Архитектурный облик бизнес-квартала "Невская Ратуша" разработан ведущей мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в единой стилистике с первой очередью комплекса. Три офисных здания в составе проекта будут возведены в концепции build-to-suit. Максимальная высотная отметка составит 42 метра. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.

"Компания "Галс-Девелопмент" продолжает развивать деловой квартал "Невская Ратуша", сохраняя функциональное назначение проекта и архитектурную концепцию. По окончании строительства "Невская Ратуша" станет уникальным по масштабу деловым кластером в центральной части Санкт-Петербурга, в котором будут расположены офисы ведущих российских и зарубежных компаний и представительская инфраструктура", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Административно-деловой квартал "Невская Ратуша" расположен в Центральном районе города Санкт-Петербург на пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Первая очередь проекта включает в себя три корпуса общей площадью около 170 тыс. кв. метров. Второй и третий корпус введены в эксплуатацию в 2013 году, главный корпус - в 2016 году.

Главный корпус квартала "Невская Ратуша" является штаб-квартирой тринадцати Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Во втором корпусе площадью 40 тыс. кв. метров располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. Арендаторами третьего корпуса - бизнес-центра площадью 28 тыс. кв. метров являются структуры ПАО "Газпром"", фармацевтическая компания "Герофарм", Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco и ряд других компаний.

Деловой квартал "Невская Ратуша" ¬является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий - CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных и торговых центров" и др.

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