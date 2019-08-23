Главный тренер сборной России пропустит три матча ЧЕ за оскорбительный жест

Решением Международной федерации волейбола главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест.

Поводом для такого решения поступила жалоба от представителей Федерации волейбола Южной Кореи. Во время отборочного турнира к Олимпиаде-2020 сборная Росс в решающем матче переиграла кореянок - 3-2, хотя уступала по ходу встречи 0-2 по сетам.

После победы россиянки завоевали путевку на олимпийский турнир, а главный тренер сборной России показал жест, который корейцы сочли оскорблением. Итальянский специалист при помощи пальцев сузил себе глаза. При этом он сказал, что таким образом отметил, что команда едет на Олимпиаду. У корейцев на этот счет оказалось свое мнение

И Международная федерация волейбола приняла решение дисквалифицировать тренера на три матча предстоящего чемпионата Европы, сообщает ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.