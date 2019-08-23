Сегодня исполняется 70 лет статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину. Также в этом году Григорий Борисович, курирующий в МИД работу с постсоветскими республиками, в том числе самые "горячие" в последние годы украинское и грузинское направления, отмечает 45-летие дипломатической службы. "РГ" присоединяется к поздравлениям и приводит отрывки из интервью Григория Карасина, которые дипломат в разные годы давал нашей газете.

Об общих культурных корнях с Украиной

- Украинский и русский - это языки, на которых говорят на юго-востоке Украины, на всей территории страны. Мы хорошо помним, как насильственная украинизация внедрялась на протяжении последних 24 лет. Раньше двуязычие сплачивало страну, и никто не ставил под сомнение язык, украинскую культуру, украинскую историю. Но рука "мастеров" все время подталкивала украинское общество к тому, что русский язык, русская культура - это что-то чужое и опасное. Вот мы, что называется, и приехали к кризису! Украина и Россия - многонациональные государства, давайте соблюдать общепризнанные приличия. Мы не имеем права разделять людей на своих и чужих. Это самый короткий путь к развалу любого современного государства. Тем более такого крупного, как Украина.

Я не знаю более интересной профессии, чем дипломат

О Беларуси и драниках

- Конечно, без переводчика (об общении с белорусскими коллегами. - Прим. "РГ"). Мы понимаем белорусский язык, хорошо знаем белорусскую культуру. Знаем белорусскую кухню, что немаловажно. Потому что все мы выросли на драниках! Моя мама, например, в детстве кормила меня картофельными оладьями. Мне казалось тогда, что это самое вкусное, изысканное блюдо. Считаю так до сих пор. Поэтому ни одного посещения Минска не обходится для меня без белорусского по-особенному вкусного сала и драников. Даже если это краткий визит на сутки. В личностных контактах всегда прельщает то, что мы откровенны друг с другом. Нам не надо дипломатических пируэтов для того, чтобы выйти на главную тему. Мы всегда сразу берем быка за рога, говорим конкретно по теме. Иногда спорим. Но это такой братский, товарищеский спор, хотя временами и эмоциональный, как принято на наших широтах.

Об исторической памяти

- Чем глубже человек знает свою историю, тем его сложнее сбить с истинного пути. Если человек понимает, что происходило с его страной в 30-40-50-е годы ХХ века, ему никто не сможет доказать, что ветераны Великой Отечественной войны должны пользоваться одинаковыми правами с теми, кто воевал в подразделениях СС.

О "мягкой силе" и "оранжевых революциях"

- У нас нет непомерных амбиций, как у Соединенных Штатов Америки и у других наших западных партнеров. Мы стремимся к тому, чтобы неправительственные организации органично способствовали укреплению позиций русской культуры, русского языка, отстраиванию дружественных отношений с Россией. Никаких тайных повесток по смене режимов, "оранжевым революциям", "арабским веснам" и другим "проектам" у нас нет.

О языке хауса

- На хауса, между прочим, говорят сорок с лишним миллионов человек в Западной Африке. У нас в России, наверное, не многие знают, что такой язык вообще существует... До Киева он вряд ли доведет (хотя меня в результате довел), но до Абуджи, Кано, Кадуны - легко. Последний раз мобилизовал себя на юбилее кафедры африканистики ИСАА, чем чуть не отправил в нокдаун студенток группы хауса, которые этого от меня явно не ожидали. Три-четыре фразы, а какой эффект!

О работе дипломата

- Самое главное в МИДе - это понять атмосферу службы, понять, что все зависит только от тебя. Я не знаю более интересной профессии, чем дипломат. Это одновременно и твое личное творчество, но и творчество в некой единой профессиональной команде, где ты должен понимать свое место. Если не понимаешь своей роли в команде, то тебе будет очень сложно. МИД России - это хорошо структурированное политическое ведомство нашей страны, задачи перед которой ставит президент. И команда добивается ее выполнения там, где это возможно, а порой и там, где это невозможно. Этим живем.

Досье "РГ"

Григорий Карасин родился в Москве в 1949 году. Он выпускник Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова, владеет английским, французским и распространенным в Африке языком хауса. С 1972 года на дипломатической службе Карасин занимал посты в центральном аппарате МИД и за рубежом (сначала в Сенегале, потом в Австралии). С 1993-го по 1996 год он возглавлял Департамент информации и печати МИД, затем первый раз стал заместителем министра иностранных дел РФ, а в 2000 году отправился послом в Великобританию. С 2005 года Григорий Карасин - статс-секретарь - замглавы МИД РФ. На Смоленской площади дипломат курирует двусторонние отношения со странами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом, отвечает за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, РПЦ и общественными организациями. Григорий Карасин входит в "нормандскую группу" на уровне замминистров, которая оценивает и контролирует ход выполнения Минских договоренностей сторонами конфликта на Донбассе. С 2012 года Григорий Карасин поддерживает регулярные контакты со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе в рамках "пражского формата", участвует в Женевских дискуссиях по Закавказью. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Награжден орденами "За заслуги перед отечеством" IV степени, Александра Невского, Дружбы. Женат, воспитал двух дочерей.

*Это расширенная версия, опубликованная в номере "РГ"