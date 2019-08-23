Хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон" Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года. Он провалил допинг-тест во время чемпионата мира.

Международная федерация хоккея объявила о дисквалификации российского хоккеиста Евгения Кузнецова на четыре года. Как сообщает пресс-служба ИИХФ, проба спортсмена, взятая 26 мая 2019 года, дала положительный результат. В ней были обнаружены следы кокаина. От вскрытия пробы "Б" россиянин отказался.

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста "Вашингтона" истекает 12 июня 2023 года.

В составе сборной России Кузнецов дважды становился чемпионом мира в 2012 и 2014 годах. В составе "Вашингтона" выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. В составе "Кэпиталз" воспитанник челябинского хоккея провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 очков (24+33).