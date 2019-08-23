Хоккеист Кузнецов согласился с четырехлетней дисквалификацией

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов заявил, что принимает решение Международной федерации хоккея на льду (IIFH) дисквалифицировать его на четыре года и готов проходить регулярные тесты на предмет наличия запрещенных веществ в организме в НХЛ.

Ранее в пятницу IIFH объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года. Допинг-проба, взятая у игрока 26 мая 2019 года, дала положительный результат на кокаин. В это время Кузнецов находился в расположении сборной России на чемпионате мира в Словакии, на котором вместе с командой стал бронзовым призером. В свою очередь в Федерации хоккея России исключили вероятность того, что форвард принимал запрещенные препараты в национальной команде.

"IIFH уведомила меня, что я отстранен от международных соревнований на четыре года, - приводит слова Кузнецова официальный сайт "Вашингтона". - Я принимаю это наказание. Всегда с гордостью выступал за сборную России, мне было важно играть за мою страну. Поэтому я очень разочарован сложившейся ситуацией".

"Не выступать четыре года за сборную для меня тяжелое испытание. Я разочаровал огромное количество людей, включая мою семью, родных и близких. А также друзей и партнеров по команде", - отметил он.

В то же время заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что Кузнецов дал согласие на прохождение регулярных тестов на наличие в организме запрещенных препаратов. "Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках образовательной и консультационной программы, доступной в лиге", - цитирует Дейли Montreal Gazette.

По его словам, россиянин также согласился лично встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, чтобы лично обсудить эту ситуацию и проанализировать поведение перед началом тренировочного сбора.