Холодный фронт над Москвой не позволит воздуху прогреться

Холодный фронт, который в четверг начал влиять на погоду в столице, сегодня по-прежнему будет находиться над центральной частью России, поэтому выше +23 градусов воздух в Москве и области не прогреется.

По данным метеорологов, температура воздуха в утренние часы не превысит +14 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +23 градуса. Комфортность погоды снизит и северный ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление - около нормы. А вот осадков не ожидается.

"В выходные дни на погоду будет влиять новый западный антициклон, температура воздуха - на пару градусов выше климатической нормы, причем суббота будет теплее, чем воскресенье. Так 24 августа ожидаем днем +23…+25 градусов, а в последнее воскресенье месяца не выше +23 и возможен небольшой дождь", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Кстати, самым жарким 23 августа было в 1972 году, когда температура воздуха достигла +34,2. А спустя пять лет, в 1977 году, на термометре в утренние часы было всего +3,6.