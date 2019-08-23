Новости

Politico: США не будут сокращать объемы международной помощи 07:32
В Приморье разработали супербетон для Крайнего Севера 07:30
На юге Москвы закрыли станцию по сортировке отходов 07:13
Ученые нашли уязвимое место многих типов рака 07:10
Всего 24 минуты: Ученые выяснили, как продлить жизнь без лишних усилий 07:05
В США семь пассажиров госпитализированы после аварийной посадки самолета 06:49
Холодный фронт над Москвой не позволит воздуху прогреться 06:27
В России установлен рекорд по числу долгожителей 06:13
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров 05:55
Пхеньян: В условиях санкций КНДР будет главной угрозой для США 05:41
В главном аэропорту Малайзии сломалась система регистрации багажа 05:34
Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправится на Чукотку 05:13
Как изменится Владивосток 05:00
Помпео: Коалиция США в Ормузском проливе готова принять любую помощь 04:56
Новейшие корветы ТОФ выследили в Японском море "вражескую" подлодку 04:52
Пять человек погибли во время концерта в Алжире 04:36
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев 04:18
Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты 04:02
В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине "скорой" 03:52
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов 03:31
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране 03:07
В компании HP сменился генеральный директор 02:57
Чили присоединится к борьбе с лесными пожарами в Бразилии 02:34
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма 02:31
Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы 02:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 06:27
Рубрика: Общество

Холодный фронт над Москвой не позволит воздуху прогреться

Текст: Ирина Огилько
Холодный фронт, который в четверг начал влиять на погоду в столице, сегодня по-прежнему будет находиться над центральной частью России, поэтому выше +23 градусов воздух в Москве и области не прогреется.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: bbc.co.uk
Портал прогнозирования погоды смоделировал мрачный сценарий для России

По данным метеорологов, температура воздуха в утренние часы не превысит +14 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше отметки +23 градуса. Комфортность погоды снизит и северный ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление - около нормы. А вот осадков не ожидается.

"В выходные дни на погоду будет влиять новый западный антициклон, температура воздуха - на пару градусов выше климатической нормы, причем суббота будет теплее, чем воскресенье. Так 24 августа ожидаем днем +23…+25 градусов, а в последнее воскресенье месяца не выше +23 и возможен небольшой дождь", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Кстати, самым жарким 23 августа было в 1972 году, когда температура воздуха достигла +34,2. А спустя пять лет, в 1977 году, на термометре в утренние часы было всего +3,6.

Общество Ежедневник Погода
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров