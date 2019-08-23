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iPhone вредит здоровью? Смартфоны Apple превысили нормы излучения

Текст:   Богдан Бобров
23.08.2019,  
13:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфоны Apple перед выпуском в серию проходят обязательную сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC) на предмет соответствия нормам радиочастотного излучения. Успешная проверка должна означать, что устройство безопасно для здоровья человека.

Тем не менее всегда будут находиться сторонники теорий, что использование мобильных устройств в любом случае негативно сказывается на физическом состоянии людей.

В попытке внести ясность в эту ситуацию издание Chicago Tribune профинансировало независимое исследование в специальной аккредитованной лаборатории.

Результат получился удивительным - радиочастотное излучение одного из самых популярных и массовых аппаратов - iPhone 7, превысило допустимую норму более чем в два раза.

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В FCC оперативно отреагировали на публикацию и пообещали провести собственные контрольные тесты с последующей оглаской результатов.

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