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Как вернуть товар на AliExpress. Теперь это возможно

Текст:   Антон Благовещенский
23.08.2019,  
17:42
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские покупатели AliExpress смогут вернуть купленные на маркетплейсе товары без объяснения причин. Сделать это можно будет в течение двух недель после получения товара.

Как пишет РБК, Россия станет первой страной за пределами Китая, где начнет действовать подобное новшество. Нельзя будет вернуть нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, электронные компоненты для гаджетов и смартфоны (тут многие заплакали).

В AliExpress рассчитывают, что россияне будут покупать больше одежды и обуви, поскольку теперь их можно будет вернуть, если не подошел размер или не понравился фасон.

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Чтобы вернуть товар, покупатель должен открыть спор через службу поддержки и получить специальный код. Этот код затем необходимо предъявить вместе с товаром в отделении Почты России.

После того, как товар вернется на склад, деньги будут возвращены покупателю на счет. Это может занять до 21 дня. Объяснять причины возврата, напомним, не потребуется, а услуга возврата будет бесплатной.

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