Какое мороженое самое диетическое

В магазинах чаще всего можно встретить закаленное мороженое: пломбир, сливочное и молочное. Это процесс, при котором кремообразную заготовку замораживают до температуры не выше -18 градусов по Цельсию.

По ГОСТу, в состав мороженого должно входить молоко или сливки, сливочное масло, яйца, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы. В процентном соотношении молока в мороженом должно быть более 40 процентов. На вид мороженого влияет жирность: не более 7,5 процента допускается в молочном, от 8 до 11,5 процента - в сливочном, от 12 до 20 процента - в пломбире.

Но помимо молока в лакомстве есть сахар. Издание aif.ru рассказало, сколько в разном мороженом его содержится. Так, в 100 гр молочного мороженого содержится от 0 до 12,9 гр сахарозы, в сливочном - 13,3-15 гр, а в пломбире - 11-23 гр.

По данным Роскачества, именно молочное мороженое самое диетическое.