Книга "Путин: логика власти" вышла на китайском языке

Она уже была переведена на многие языки мира, издана в Германии, России, Италии, Испании и Сербии. Теперь - в Китае. "Эта книга - авторский портрет российского президента, отражение его человеческой природы, мотивов принимаемых им политических решений", - рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, знаменательно то, что том появился на рынке КНР в год, когда отмечается 70-летие установления российско-китайских дипломатических отношений.

"Книга поможет китайской аудитории понять концепцию государственного управления президента Владимира Путина, ее публикация имеет большое значение для содействия дружественным обменам между двумя странами", - считает бывший заместитель руководителя Госуправления КНР по делам прессы и издательств, советник Российско-китайского общества дружбы Ли Дундун.

Презентация книги состоялась в рамках XVII Пекинской международной книжной ярмарки, на которой присутствуют более 2500 издателей из 95 стран мира. На выставке представлено более 300 тысяч изданий, среди которых новая книга о Путине вызвала у китайской аудитории повышенный интерес.