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23.08.2019 12:10
Рубрика: Культура

Книгу Дмитрия Глуховского "Метро 2033" экранизируют в России

Текст: Сусанна Альперина

Не успел выйти в прокат фильм Клима Шипенко "Текст" по книге Дмитрий Глуховского с Александром Петровым в главной роли, как объявлено об экранизации другого культового произведения писателя.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Короче"
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Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов заявили о намерениях экранизировать роман, который завоевал сердца и умы молодых людей и не только их - "Метро 2033". За этим заявлением стоят компания "ТНТ-Premier Studios", телеканал "ТВ-3" и кинокомпания "Централ Партнершип", которая входит в "Газпром-Медиа". Объявление о запуске производства фантастического блокбастера было сделано в специальном прямом эфире в группе "ТВ-3" в социальной сети "ВКонтакте".

"Вселенная постапокалиптического романа "Метро 2033" включает в себя оригинальную трилогию Дмитрия Глуховского - "Метро 2033", "Метро 2034" и "Метро 2035", более 100 романов, написанных фанатами со всего мира, несколько игр для PC, Xbox, PlayStation, ставших мировыми суперхитами. Сам роман-основоположник серии, "Метро 2033", переведен на 40 языков. Общий тираж проданных книг превышает пять миллионов экземпляров", - информируют создатели будущей экранизации, которая, кстати, станет первой для этого постапокалиптического произведения. Хотя были предложения перенести фильм на киноэкран и от западных киностудий.

"Метро 2033" - мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет. В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить "Метро". Наши амбиции совпали - создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию "Метро" и знает ее наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом. Думаю, нам всем теперь придется хорошо поработать, иначе горы не свернешь", - сказал Дмитрий Глуховский.

Фото: AP Photo/ Mary Schwalm
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Возможно, писатель имеет в виду экранизацию другого культового романа "Вонгозеро" Яны Вагнер, по которой команда "ТНТ-Premier Studios" и телеканала "ТВ-3" сняла громкий сериал "Эпидемия". Он должен выйти на экраны в будущем телесезоне.

"Мы очень рады, что наша компания подписала договор с Дмитрием Глуховским. Книга российского автора получила международное признание и стала частью культурного кода для поклонников фантастики и геймеров всей планеты. Для нас это проект мечты, самый амбициозный и масштабный фильм, который когда-либо нами запускался. Мы планируем вложить в производство картины, в ее российское и международное продвижение рекордный бюджет для фильмов холдинга", - рассказал Федорович.

Съемки фильма стартуют в 2020 году. Выход "Метро 2033" в российском кинопрокате запланирован на 1 января 2022 года. Продюсеры картины считают, что фильм станет главным героем новогодней битвы кинорелизов и будет интересен широкой зрительской аудитории.

Фото: РИА Новости
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"В нашей стране за последние десятилетия сложился настоящий поп-культ постапокалипсиса, а значит и потенциал для кассовых сборов. Книги братьев Стругацких и Дмитрия Глуховского, Fallout и Last of Us в компьютерных играх, "Ходячие мертвецы" в сериалах и "Безумный Макс" в кино - это лишь небольшой список того, что популярно у россиян всех возрастов в разных сферах развлечений. Поэтому мы планируем для фильма масштабную рекламную кампанию, какой еще никогда не делали. В ближайшее время мы расскажем, кто станет режиссером "Метро 2033", кто напишет сценарий и огласим кастинг. Среди создателей и актеров планируются звездные фамилии", - отметил Никишов.

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