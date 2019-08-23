КНР: Выход США из ДРСМД плохо скажется на глобальном режиме безопасности

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил обеспокоенность из-за одностороннего выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению китайского дипломата, этот шаг негативно скажется "на глобальном режиме безопасности, в том числе в Европе и Азии". Об этом Цзюнь заявил на заседании Совета Безопасности ООН​​​.

"Односторонний выход США из договора привел к прекращению действия договора, что будет иметь значительный негативный эффект на глобальный стратегический баланс и стабильность, региональную безопасность в Европе и Азии, а также на международный режим контроля над вооружениями", - передает РИА Новости слова китайского постпреда.

Он также призвал членов СБ "решительно стоять на защите мирового порядка, во главе которого стоят международное право и принципы Устава ООН".

"Нужно решительно отстаивать концепцию всеобщей, всеобъемлющей и комплексной безопасности", - заявил Цзюнь.

Напомним, что и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на этом заседании упрекнул Вашингтон в провоцировании "новой гонки вооружений" и призвал всех членов СБ "прислушаться к своему инстинкту самосохранения".