Новости

При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека 01:19
Кононов объяснил поражение "Спартака" усталостью 01:13
В Нигерии 17 человек погибли в ДТП с микроавтобусом 00:50
Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в Идлибе 00:43
КНР: Выход США из ДРСМД плохо скажется на глобальном режиме безопасности 00:36
США напомнили Канаде о необходимости увеличения взносов в НАТО 00:27
62% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента 22.08.2019
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном 22.08.2019
И.о. постпреда РФ при ООН: Мир в шаге от гонки вооружений из-за США 22.08.2019
Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют рекордными темпами в истории 22.08.2019
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
СМИ: Канада выступила против возвращения России в G8 22.08.2019
Шюррле и Понсе сыграют против "Браги" с первых минут 22.08.2019
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии 22.08.2019
Россиянам рекомендовано избегать мест проведения акций в Гонконге 22.08.2019
В Кремле подтвердили подготовку саммита по Сирии в Анкаре 22.08.2019
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной 22.08.2019
Посольство РФ в США осудило попытки фальсификации истории в СМИ 22.08.2019
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП 22.08.2019
Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве 22.08.2019
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 22.08.2019
В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны 22.08.2019
Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать 22.08.2019
Мария Захарова станцевала лезгинку 22.08.2019
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 22.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 00:36
Рубрика: В мире

КНР: Выход США из ДРСМД плохо скажется на глобальном режиме безопасности

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выразил обеспокоенность из-за одностороннего выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению китайского дипломата, этот шаг негативно скажется "на глобальном режиме безопасности, в том числе в Европе и Азии". Об этом Цзюнь заявил на заседании Совета Безопасности ООН​​​.

США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом

"Односторонний выход США из договора привел к прекращению действия договора, что будет иметь значительный негативный эффект на глобальный стратегический баланс и стабильность, региональную безопасность в Европе и Азии, а также на международный режим контроля над вооружениями", - передает РИА Новости слова китайского постпреда.

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
В Кремле прокомментировали испытание США ракеты запрещенной дальности

Он также призвал членов СБ "решительно стоять на защите мирового порядка, во главе которого стоят международное право и принципы Устава ООН".

"Нужно решительно отстаивать концепцию всеобщей, всеобъемлющей и комплексной безопасности", - заявил Цзюнь.

Напомним, что и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на этом заседании упрекнул Вашингтон в провоцировании "новой гонки вооружений" и призвал всех членов СБ "прислушаться к своему инстинкту самосохранения".

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8