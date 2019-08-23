Комплекс отношений в СГ стал главной темой встречи Лукашенко и Румаса

О масштабах и приоритетах взаимодействия на пространстве Союзного государства (СГ) свидетельствует и то особое внимание, которое уделяет этим вопросам руководство Республики Беларусь (РБ). Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом повестки дня на очередной встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом, сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент РБ дал понять, что, прежде всего, хотел бы обсудить ряд вопросов принципиального характера с учетом проведенных интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства. Конечно, уточнил он, имея в виду тот комплекс вопросов и проблем, которые остались после июльской встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным.

В качестве еще одной темы для беседы глава государства определил белорусско-украинское сотрудничество и коснулся состоявшейся в этот же день встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

В ходе встречи Лукашенко напомнил премьеру и о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников. "Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате", - сказал во время доклада Румас.

Премьер сообщил главе государства, что ситуация в экономике страны сбалансированная. "Выполняется большинство качественных показателей, стабильная ситуация на денежном рынке, финансовом, валютном. Инфляция находится в запланированных пределах", - уточнил глава правительства РБ.