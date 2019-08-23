Макей прокомментировал приглашение на выборы зарубежных наблюдателей

Выражая готовность к международному взаимодействию и сотрудничеству, официальный Минск уже направил приглашения всем международным структурам, которые осуществляют наблюдение за выборами. Это говорит об открытости белорусской стороны, подчеркнул 23 августа глава МИД РБ Владимир Макей, слова которого цитирует БЕЛТА.

В ближайшие дни в республике, уточнил министр, начнет свою работу миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которая изучит предвыборную ситуацию. Ей предстоит, в частности, уточнить количество округов, возможное число краткосрочных и долгосрочных наблюдателей. "Дальше будет приниматься соответствующее решение. Это традиционная практика", -пояснил Макей.

Он не исключает, что "определенную группу - пару десятков - миссия направит заблаговременно. А за несколько дней перед выборами приедут краткосрочные наблюдатели - в количестве 300-400 человек. Мы никогда не ограничивали и не собираемся ограничивать это число", - подчеркнул министр, уточнив, что приглашения направлены и по линиям ШОС, СНГ и межпарламентского взаимодействия.

Опыт предыдущих лет свидетельствует о том, большое количество иностранных граждан изъявляют желание выступать и в качестве индивидуальных наблюдателей, напомнил Макей. Такие заявки, добавил он, МИД будет рассматривать в установленном порядке, сделав акцент на том, что белорусская сторона будет действовать в строгом соответствии с действующим законодательством.

Говоря о предполагаемом общем количестве международных наблюдателей, которые могут приехать в ноябре на парламентские выборы, министр полагает, что это будет зависеть от ряда факторов. "От того, какие избирательные компании проходят в других странах, каковы возможности, потенциалы того же БДИПЧ или штаб-квартиры СНГ по направлению наблюдателей", - резюмировал он.