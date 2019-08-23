Макгрегор извинился перед избитым им мужчиной

История с нападением Конора Макгрегора на пожилого мужчину в одном из пабов Ирландии получила продолжение. Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор попросил прощения у избитого.

Напомним, тогда ирландский боец пытался угостить всех виски собственного производства, но один из посетителей уперся и отказался "пить это д****о". За это Макгрегор нанес удар.

Бойца осудили все, пабы призвали бойкотировать его виски. Сам Макгрегор долгое время молчал и вот теперь обратился с извинениями.

"Я был неправ. Мужчина просто хотел хорошо провести время в пабе и явно не хотел закончить день вот так, - приводит слова Макгрегора ESPN. - Все это произошло пять месяцев назад. Я хотел все исправить, но… Я совершил ошибку. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто меня еще поддерживает. Поверьте, я на самом деле не такой. Не для этого я шел в ММА, а для того, чтобы защищать людей. Я во всем признался и теперь нужно двигаться дальше".