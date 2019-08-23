Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью

Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США в конце июля после травм, полученных во время боя, посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (EBP).

Заседание конгресса ЕВР началось с минуты молчания в память о Максиме Дадашеве. Помимо этого федерация приняла решение наградить Дадашева посмертно золотой медалью организации. Награду вручили менеджеру боксера Эгису Климасу и тренеру Бадди Макгирту.

"Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье", - сказал Макгирт.

Максим Дадашев 19 июля в США проводил бой против Субриэля Матиаса за право биться за титул чемпиона мира по версии IBF. Бой был остановлен тренером россиянина после 11-го раунда. Дадашев сразу после поединка был госпитализирован с сильнейшим отеком мозга, но спасти его не удалось несмотря на все усилия врачей.