Медведев оценил идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю - не сиюминутный вопрос, и его не нужно воспринимать буквально, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. А главное - такой шаг не должен снизить зарплаты людей.

Председатель правительства обсудил современные тенденции в трудовых отношениях с главой Российского союза промышленников и работодателей (РСПП) Александром Шохиным. О теоретическом сокращении рабочей недели до четырех дней Медведев заявлял еще в июне, выступая на сессии Международной конференции труда в Женеве.

- По итогам этой сессии, а также обсуждения, которое существует в экспертных кругах, я дал поручение министерствам проработать эти вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, - сообщил он. - И просил бы вас как руководителя самого крупного нашего объединения работодателей, тоже к этой работе подключиться, тем более что это непосредственно связано с позицией, которую занимают сами работодатели.

Когда-то, напомнил премьер, люди трудились шесть дней в неделю. Сейчас нормой считается пятидневная рабочая неделя. "Но общество развивается, технологии не стоят на месте. Именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", - подчеркнул глава кабмина.

- Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе, - заявил Медведев на встрече с главой РСПП.

Однако эта дискуссия должна учитывать ряд нюансов. Во-первых, нельзя ее понимать сейчас слишком буквально. "Это, конечно, не сию секунду", - указал премьер.

Во-вторых, необходимо учитывать интересы как работников, так и работодателей. "Это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той зарплаты, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили", - обратил внимание Дмитрий Медведев.

"Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими - кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором", - заметил глава правительства. Такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством, добавил он.