Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100

Мексиканская компания Interjet продает российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.

Однако, как пояснили "РГ" в компании ГСС, речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании.

Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ100 в мексиканской Interjet - результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ100 в парке мексиканского перевозчика.