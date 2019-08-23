МИД выразил протест в связи с осквернением памятника маршалу Коневу в Праге

МИД России выразил протест Чехии в связи с осквернением памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Как сообщается в официальном заявлении российского дипведомства, "решительный протест в связи с очередным актом осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге" был заявлен вызванному в МИД временному поверенному чешского посольства в Москве.

"Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей", - отметили на Смоленской площади, а также напомнили дипломату, что "с Чехией маршала связывает только победный май 1945 года, когда войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили Прагу от нацистов".

"Особое возмущение вызывают попытки чешских "историков" связать имя Ивана Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения", - заявили в МИД России.