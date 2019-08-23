Минск и Москва в сентябре начнут утверждение программы интеграции

Москва и Минск могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По его словам, программа состоит из 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов. "На сегодня у правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией", - цитирует слова Румаса агентство БЕЛТА.

Решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции президенты России и Беларуси приняли в декабре 2018 года. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин возглавил ее с российской стороны, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. В состав группы вошли представители профильных министерств двух государств.