В мире
23.08.2019 16:00
Текст: Ольга Туманова

Минск и Москва в сентябре начнут утверждение программы интеграции

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва и Минск могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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По его словам, программа состоит из 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов. "На сегодня у правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией", - цитирует слова Румаса агентство БЕЛТА.

Решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции президенты России и Беларуси приняли в декабре 2018 года. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин возглавил ее с российской стороны, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. В состав группы вошли представители профильных министерств двух государств.

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