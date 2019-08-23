Меньше двух недель осталось до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а это значит, что клубы вступают в решающую фазу подготовки к новому сезону.

Хоккеисты СКА (в темном) впервые сыграли перед своей публикой под руководством Алексея Кудашова. Фото: SKA.ru

Не случайно, что в эти дни проходят сразу четыре турнира с участием ведущих клубов лиги.

В Санкт-Петербурге стартовал турнир имени Пучкова. В этом году в гости к СКА пожаловали омский "Авангард", финский "Йокерит", череповецкая "Северсталь", "Сочи" и нижегородское "Торпедо".

В первый день "Йокерит" справился с "Северсталью" - 2:1, а СКА крупно обыграл "Торпедо" - 6:1. Между прочим, для питерцев это был дебютный матч перед домашней публикой под руководством Алексея Кудашова, который по совместительству теперь возглавляет и сборную России. До этого две недели назад армейцы играли на турнире в Сочи, а потом проводили сборы в Финляндии.

- Давления не испытывал. Наоборот, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня поддерживали команду, - отметил после матча Кудашов.

По хоккею на Неве явно соскучились: игра с "Торпедо" собрала больше восьми тысяч зрителей - весьма внушительная аудитория для предсезонного турнира. И, думается, те, кто пришел, не пожалели. У хозяев дублем отметился Сергей Плотников, а также отличились Владимир Ткачев, Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Алексей Бывальцев.

- Естественно, в любой игре есть и положительные, и отрицательные моменты. Этот матч не стал исключением. Были моменты, которые нужно исправлять. Есть наработки, но некоторые сочетания еще будем проверять. Приблизительное понимание по звеньям у нас уже есть, - поведал после игры Кудашов.

Вчера в Питере прошло еще два матча: "Авангард" - "Северсталь" и "Сочи" - "Торпедо". Их результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем в Риге набирает обороты Кубок Латвийских железных дорог, за который сражаются пять команд. Помимо местного "Динамо" это одноклубники хозяев из Минска, казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив" и екатеринбургский "Автомобилист". По итогам двух первых игровых дней в лидеры вышли рижане и "барсы", одержавшие по две победы.

"Динамо" в стартовом матче было сильнее "Автомобилиста" - 3:0, а затем одолело и "Локомотив" - 3:1.

Возглавивший этим летом ярославскую команду канадец Крэйг Мактавиш, несмотря на близость официальных матчей, похоже, еще не до конца определился с очертаниями своей команды. В Ригу "железнодорожники" привезли для обкатки 29 хоккеистов.

То, что "Локо" только ищет себя, было видно. Волжане первыми открыли счет, но потом в составе ярославцев последовали четыре удаления подряд. Чем рижское "Динамо" и воспользовалось, сравняв счет при игре 5 на 3. В дальнейшем хозяева уже не отдавали инициативу, забросив по шайбе в каждом из оставшихся периодов.

Что касается "Ак Барса", подопечные Дмитрия Квартальнова сначала справились с минским "Динамо", а затем не менее уверенно одолели "Автомобилист" - 5:2.

Вчера казанцы встречались с "Локомотивом", а в другом матче сильнейшего выявляли неудачники первых двух дней "Автомобилист" и минское "Динамо". Обе игры завершились уже поздно вечером.

Накануне стартовали еще два турнира. В Магнитогорске на традиционный Мемориал имени Ромазана кроме местного "Металлурга" съехались челябинский "Трактор", новосибирская "Сибирь" и китайский "Куньлунь". В программе первого дня значились два матча: "Трактор" - "Сибирь" и "Металлург" (Мг) - "Куньлунь". Их результаты стали известны после подписания этого номера.

То же самое касается первых двух матчей начавшегося в Москве Кубка мэра столицы. В одном из них встречались московское "Динамо" и "Витязь", а во втором действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА со "Спартаком".