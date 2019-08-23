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23.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Названо условие для нового снижения курса рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российская валюта в четверг продолжила восстанавливать позиции, растраченные с начала месяца. В последние торговые дни рубль, кажется, обратил внимание на положительный тренд по ценам на нефть Brent и решил не отставать.

Как узнать дальнейший курс: внимание - на нефть

Нефть день за днем набирает обороты после сообщений Саудовской Аравии об ограничении поставок сырья в Европу. С первой декады августа она прибавляет 7,7 процента. Довольно неплохо, хотя все же текущее движение выглядит лишь отскоком от локальных минимумов в рамках широкой тенденции снижения.

Фото: iStock
Чем вызван временный рост курса российской валюты

Последний краткосрочный тренд сформировался в апреле, от уровней вблизи 75 долларов за баррель. Произошло это, когда США и Китай не сумели прийти к торговому соглашению и породили страхи рынка перед глобальным замедлением темпов роста экономики. Конечно, пока нет признаков того, что худший момент торговых переговоров позади: напряженность инвесторов возрастает, и они все чаще перекидывают свои капиталы в защитные активы.

Если посмотреть еще шире, на динамику последних 12 лет, то ситуация выглядит куда более удручающей. Нефть переживала за этот период несколько очень крупных обвалов. Самый "мягкий" из них наблюдался в конце 2018 года, хотя и он отнял более 30 процентов от пиковой цены. ОПЕК, а позже и ОПЕК+, начали все быстрей реагировать на обвалы цены, согласовывая ограничения в добыче.

Фото: Istock
Какой курс увидим к осени: три фактора поддержки рубля

Кажется, они научились управлять котировками - если бы не одно "но". Каждый раз нефть разворачивается к снижению - но от все более низких уровней. В 2008 мы наблюдали 147 долларов за баррель, в 2012 - 126, в 2014 - 115, а в 2018 - уже 86. Удивительная динамика на лицо.

Похожее наблюдение касается и рубля. Пара "доллар-рубль" летела вверх с 23 - в 2008 году, потом росла с 28 - в 2012, далее шло 33 - в 2014, 48 - в 2015 и 55 - в 2018. Нынешняя котировка, напомним, - около 67.

Сильная корреляция: примета времени?

Фото: iStock
Рубль вернется к своему справедливому курсу

Это наблюдение заметно снижает долгосрочный интерес к вложениям в рубль в парах с евро и долларом, поскольку формирует устойчивую (и исторически подтвержденную!) модель поведения. Российская валюта теперь не выглядит средством сохранения ценности для инвесторов, а выступает лишь краткосрочным спекулятивным инструментом, за счет которого можно отработать ту или иную инвестиционную идею. Последней такой идеей была покупка российских ОФЗ с высокой доходностью на фоне рекордных размещений Минфина.

По мере приближения конца года, эта идея изживает себя, так как Минфин будет все реже проводить размещения. Что еще хуже, остаются в силе риски торговых войн, а, значит, обвалов нефти и рубля.

Сейчас, после трех дней укрепления, риски взлета доллара к 70 рублям до конца года пока кажутся преувеличенными. С другой стороны, такая динамика будет означать прирост на 7,6 процента. В 2018 году рубль дважды падал - и еще сильнее - за считанные дни. И если нефть не сумеет развить наступление, продавцы рубля довольно быстро вернутся в игру.

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