Один из богатейших людей мира скончался в США

В США в возрасте 79 лет скончался известный американский предприниматель, миллиардер и один из самых богатых людей мира Дэвид Кох. Об этом сообщает журналист издания New Yorker Джейн Майер.

"Близкие к семье Дэвида Коха источники, сообщают, что он умер", - написала она на своей странице в Twitter.

Дэвид Кох родился 3 мая 1940 года. Он получил технологическое образование, стал магистром в области химических технологий. Свою карьеру начал вместе с братьями в фирме отца Koch Industries. Они значительно расширили границы деятельности компании после смерти отца, занявшись инвестициями. В сферу интересов Коха входила переработка углеводородов, производство удобрений, полимеров, волокон, а также лесозаготовки.

Предприниматель принимал активное участие в политической жизни. В 1980 году баллотировался в вице-президенты США от Либертарианской партии.

По данным американского Forbes, в июне 2018 года, состояние Коха оценивалось в 51 миллиард долларов. Предприниматель занимал 11-е место в списке самых богатых людей мира.