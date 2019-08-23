Победители командной инженерной олимпиады получат по 100 баллов на ЕГЭ

Стартовал прием заявок на участие в первой командной инженерной олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). В ней смогут выступить школьники с пятого класса и студенты.

Ребята будут соревноваться по 23 направлениям: беспилотный транспорт, интеллектуальная энергетика, малая космонавтика, нейро- и биотехнологии, робототехника и другие.

Олимпиада пройдет в три этапа. На первом ученики должны дистанционно ответить на вопросы по общеобразовательной программе. На втором начнутся реальные конструкторские задачи, решать которые нужно в команде. А очный финал, который пройдет в формате инженерных соревнований, примут ведущие российские вузы. Участники должны будут разработать рабочую программу или сложный технологический продукт.

Победители по большинству прорывных направлений получат по 100 баллов за профильный ЕГЭ и возможность поступить в лучшие технические вузы страны.

"С этого года олимпиада кружкового движения НТИ Junior будет проходить для учеников средних классов в партнерстве с платформой "Россия - страна возможностей". Мы считаем, что уже в 10 лет детей можно включать в инженерное творчество, новые практики и технологии, и это в будущем приведет их к куда более серьезным результатам", - рассказал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

Также впервые на олимпиаде появится направление по искусственному интеллекту, реализуемое при поддержке Академии искусственного интеллекта для школьников и благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Кстати

Чтобы познакомить школьников с современными инженерными направлениями, в российских школах пройдет "Урок Национальной технологической инициативы ". На уроке школьники познакомятся с интеллектуальной онлайн-игрой "Лига знаний: Естественный интеллект", участие в которой помогает в интерактивной форме развить естественнонаучные знания. Победители игры получат бонусы при прохождении в финал олимпиады.