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23.08.2019 11:43
Рубрика: В мире

Посол РФ в Сербии: Киев методично занимается разрушением культуры

Текст: Александр Борисов (Белград)
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал информацию о том, что популярному в России сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину.
Актер Милош Бикович. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Актер Милош Бикович. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Актер Милош Бикович. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

"С недоумением узнал о запрете въезда на Украину талантливому сербскому актеру Милошу Биковичу, - написал высокопоставленный дипломат в своем аккаунте в Twitter. - Большая потеря для Украины и ее народа. Случай, к сожалению, не беспрецедентный - видимо, методичное разрушение культуры у украинских властей уже вошло в привычку".

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"

Бикович, внесенный в базу экстремистского сайта "Миротворец", стал угрозой для национальной безопасности этой страны из-за якобы "сознательного нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участия в попытках легализации аннексии АР Крым, незаконной деятельности на территории оккупированного Крыма". При этом актер, обладающий хорошим чувством юмора, высмеял подобный шаг украинских националистов. "Полагаю, что играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько же, чтобы угрожать безопасности нации", - констатировал он в своем микроблоге в Twitter.

Примечательно, что легендарный югославский актер Гойко Митич, снявшийся вместе с Биковичем в российско-сербском военно-драматическом боевике "Балканский рубеж", также попал в базу "Миротворца" за "отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма и на территориях занятых пророссийскими террористическими организациями". Не удивительно уже и то, что ряды врагов нынешних киевских властей пополнил и Патриарх Сербской православной церкви Ириней как "противник независимости украинского православия, разжигающий межнациональную и межконфессиональную рознь".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Между тем президент международной организации "Объединенная сербская диаспора Евразии" Драган Станоевич объяснил причины особой "любви" Киева к сербам. "Я жил на Украине, и у меня есть информация, что там существует указание сверху - любого серба, пересекающего украинскую границу, рассматривать как потенциального террориста, который, мол, помогает "русскому агрессору в Донбассе", - цитирует заявление политика Федеральное агентства новостей. - Я тоже нахожусь в списке "Миротворца" как враг Украины и российский агент".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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