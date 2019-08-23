Прощай, старый Android. Google рассказала о радикальных изменениях

Десятую версию Android 10, которая фигурировала под кодовым названием Q, ждут серьезные изменения. О них компания Google рассказала в своем официальном блоге.

New colors, same robot. See Android's jazzed-up look, and learn more about why Android Q will be called #Android10 → https://t.co/lYF1ClsgwA — Google (@Google) August 22, 2019

Во-первых, новые версии Android перестанут называть в честь разных десертов и сладостей. Никаких больше Lollipop, Pie, KitKat и других вкусных вещей. Отныне обновления операционки будут просто номерными - 10, 11 и так далее.

В Google нововведение объясняют тем, что "сладкие" названия вызывали путаницу - пользователи не всегда могли разобраться, будет ли новая версия работать на их смартфонах. Кроме того, далеко не все десерты, в честь которых названы версии Android, известны или популярны в тех или иных странах.

Во-вторых, претерпел изменения сам логотип Android - было решено отказаться от зеленого цвета букв, который заменили черным. Как оказалось, читать буквы зеленого цвета тяжело людям с нарушениями зрения.

В остальном, к счастью, изменений не предвидится - десятая версия Android выйдет в течение ближайших нескольких недель. Первыми ее получат обладатели смартфонов на "чистом Android" - Google Pixel, Xiaomi серии Mi A и других.