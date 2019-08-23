У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Прощай, старый Android. Google рассказала о радикальных изменениях

Текст:   Антон Благовещенский
23.08.2019,  
11:51
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Десятую версию Android 10, которая фигурировала под кодовым названием Q, ждут серьезные изменения. О них компания Google рассказала в своем официальном блоге.

Во-первых, новые версии Android перестанут называть в честь разных десертов и сладостей. Никаких больше Lollipop, Pie, KitKat и других вкусных вещей. Отныне обновления операционки будут просто номерными - 10, 11 и так далее.

В Google нововведение объясняют тем, что "сладкие" названия вызывали путаницу - пользователи не всегда могли разобраться, будет ли новая версия работать на их смартфонах. Кроме того, далеко не все десерты, в честь которых названы версии Android, известны или популярны в тех или иных странах.

Дешевый смартфон Xiaomi впервые получит NFC. Почему это важно?

Во-вторых, претерпел изменения сам логотип Android - было решено отказаться от зеленого цвета букв, который заменили черным. Как оказалось, читать буквы зеленого цвета тяжело людям с нарушениями зрения.

В остальном, к счастью, изменений не предвидится - десятая версия Android выйдет в течение ближайших нескольких недель. Первыми ее получат обладатели смартфонов на "чистом Android" - Google Pixel, Xiaomi серии Mi A и других.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Mortal Kombat/YouTube
Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера появится в Mortal Kombat 22.08.2019
Honor скрестили пауэрбанк с геймпадом - получилась игровая консоль 21.08.2019
В Xiaomi и других "китайцах" появится популярная функция из iPhone 20.08.2019
Google
Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете 20.08.2019
Google объявил, что на YouTube можно будет бесплатно смотреть сериалы 19.08.2019
Android
Android не нужен. Создана операционка, которая работает быстрее 19.08.2019
Google отменяет пароли. Вход теперь возможен по отпечатку пальца 14.08.2019