Президенты России и Турции обсудили взаимодействие по Идлибу

Лидеры условились активизировать совместные усилия для ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума.

В сентябре состоится пятый саммит гарантов Астанинского процесса - и в этой связи главы государств рассмотрели и другие аспекты сирийского урегулирования, включая работу по формированию и запуску Конституционного комитета, которую проводят Россия, Турция и Иран совместно с ООН.

Речь также шла о вопросах ближневосточной повестки и развитии двустороннего сотрудничества.