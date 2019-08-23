Президенты России и Турции обсудили взаимодействие по Идлибу

Президент Турции позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Лидеры условились активизировать совместные усилия для ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума.
В сентябре состоится пятый саммит гарантов Астанинского процесса - и в этой связи главы государств рассмотрели и другие аспекты сирийского урегулирования, включая работу по формированию и запуску Конституционного комитета, которую проводят Россия, Турция и Иран совместно с ООН.
Речь также шла о вопросах ближневосточной повестки и развитии двустороннего сотрудничества.