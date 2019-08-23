Путин назвал фестиваль "Спасская башня" украшением столицы

Президент назвал этот "грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник" украшением культурной, общественной жизни столицы, "одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества".

"Ежегодно "Спасская башня" объединяет на главной площади страны военных музыкантов, талантливых исполнителей, хоровые, танцевальные, фольклорные коллективы из России и многих зарубежных государств, дарит публике добрые, искренние эмоции, радость встречи с настоящим искусством", - отметил Путин.

Глава государства уверен, что фестиваль пройдет с успехом.