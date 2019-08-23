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23.08.2019 20:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин посетил открытие Кубка мира по хоккею среди юниоров

Текст: Александра Белуза
Фото: Константин Завражин
В пятницу вечером президент Владимир Путин приехал на открытие Кубка мира по хоккею среди юниоров в Сочи. Президент сделал символическое вбрасывание шайбы в стартовом матче между молодежными командами России и Канады. На матче-открытии присутствовал также премьер-министр Дмитрий Медведев.

Владимир Путин поздравил участников с началом соревнований. "Уверен, что молодые спортсмены продемонстрируют все свои самые лучшие качества, покажут замечательную игру, порадуют своих болельщиков", - заявил он.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Это уже девятый по счету международный турнир сильнейших клубных молодежных команд России и зарубежья, в нем участвуют хоккеисты в возрасте до 20 лет.

"Мы приветствуем всех наших гостей, благодарим за то, что приехали в Россию", - добавил президент, напомнив о том, что в России с особым интересом относились и относятся к хоккею.

После слов приветствия Владимир Путин вышел на лед в центр арены для церемонии символического вбрасывания шайбы. Открыл кубок матч между командами России и Канады. Нашу страну представляет ярославский "Локо" - чемпион Молодежной хоккейной лиги, трехкратный обладатель кубка Харламова.

С 23 по 31 августа на малой ледовой арене "Шайба" встретятся хоккейные клубные команды из восьми стран - России, Канады, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Австрии. За девять дней команды сыграют 18 матчей.

Фото: iStock
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Председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев на пресс-конференции перед открытием турнира обратил внимание на то, что американская команда не приезжала очень давно, но в этом году приехали и американцы, и канадцы. "Могу сказать, что хоккейная дипломатия работает", - заметил Медведев.

Главный трофей турнира - кубок мира "Сириус-2019". Молодежная хоккейная лига является партнером образовательного центра для одаренных детей "Сириус" по программам для детей и подростков, которые проявили таланты в хоккее. Кубок мира - одно из направлений работы по развитию и профессиональной поддержке перспективных российских хоккеистов-юниоров. Сам турнир открылся красочным шоу, в котором приняли участие талантливые воспитанники "Сириуса" и хоккеисты из восьми стран-участников. Так, юные балерины исполнили вариацию "Феи Драже" из балета Петра Чайковского.

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