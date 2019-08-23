Путин заявил о пропагандистской кампании США по ДРСМД против России

США разработали целую пропагандистскую кампанию против России, хотя выйти из договора решили сами и еще в ходе действия документа разрабатывали запрещенное им оружие. Доказательство этого - испытания прошли спустя 16 дней после денонсации ДРСМД.

"Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам", - напомнил российский лидер. В ответ Вашингтон перевел стрелки на Москву, и, попеняв на нарушения договора, которых на самом деле не было, просто в одностороннем порядке из него вышел.

"Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет", - убежден Путин.

Напомним, что ранее глава государства заявил, что Россия продолжит разрабатывать новейшие образцы вооружения, аналогов которым в мире нет, и что это необходимо для обеспечения безопасности и стабильности и вызвано позицией и действиями Вашингтона. Но в тех регионах, где не будут установлены американские ракеты средней и меньшей дальности, Москва свое аналогичное оружие размещать не будет.

Еще давно Путин указывал на то, что дав добро на элементы ПРО США в своих странах, европейцы должны подумать, что с универсальных пусковых установок могут стартовать и запрещенные ДРСМД "Томагавки". Ранее они базировались на кораблях, но теперь смогут размещаться и на земле.